Alexandra Álvarez: Protagonista del sector inmobiliario en Costa Rica

Alexandra Álvarez es un referente del liderazgo femenino en el sector inmobiliario de Costa Rica. Con casi dos décadas de trayectoria en Ultrapark, ha transformado no solo la cultura corporativa, sino también la manera en que se gestiona el desarrollo del talento y la inclusión dentro de la empresa.

La Directora Administrativa de Utltrapark, una compañía líder en el desarrollo y gestión de zonas francas, ha logrado imprimir su sello en un rubro que en el pasado estaba dominado principalmente por hombres. “Cuando yo ingresé a Ultrapark prácticamente las mujeres eran las que estaban en el área de mantenimiento y de limpieza y en funciones de asistencia. Eso noes que esté mal, pero es que tiene que haber más espacios para las mujeres en diferentes áreas”, valora Álvarez.

Tras su ingreso a la empresa su primer rol fue el de asistente de Paul Zigler, dueño y el fundador de Ultrapark, labor que recuerda con orgullo ya que el empresario terminó siendo su mentor. “Sin planificarlo, él estaba preparando mi futuro, por decirlo de alguna manera”, dijo.

Gracias a su rol y visión, Álvarez desde una posición comenzó a incorporar a más mujeres en posiciones de liderazgo técnico y gerencial: arquitectas, ingenieras y especialistas en recursos humanos, lo que dio paso a la creación de un equipo diverso y profesional, capaz de tomar decisiones estratégicas.

En el camino, ha visto potencial en el desarrollo de colaboradoras de servicios generales que tenían como reto personal avanzar en una carrera u oficio. “Estas son historias muy bonitas, muy gratificantes, que nos permiten ver que si dentro de la empresa hay un crecimiento natural y el personal está contento y el trabajo se realiza de manera más comprometida, y eso se refleja en que los clientes están contentos con nuestros servicios”, valora.

Álvarez añade que una visión holística está más desarrollado en las mujeres. “La mayoría del tiempo somos más detallistas. Buscamos el bienestar de todos, no solamente en la parte corporativa, analizando y tomando las distintas perspectivas que reciben del personal. Esto ha hecho que la compañía se fortalezca”.

Sostiene que esta sensibilidad se refleja en proyectos como Zona ACTIM, una iniciativa de responsabilidad social empresarial que capacita a jóvenes en situación de vulnerabilidad con competencias en matemáticas, inglés y ciencias, preparándolos para oportunidades laborales en las Zonas Francas que Ultrapark desarrolla.

Álvarez también ha impulsado políticas de equidad salarial y oportunidades basadas exclusivamente en la capacidad, sin importar género, edad o situación personal, una estrategia que rinde frutos ya que ha logrado conformar un equipo motivado.

Bajo su liderazgo, Ultrapark ha evolucionado: ya no solo alquila espacios, sino que ofrece un ecosistema completo de servicios que facilitan la operación de empresas, destacando la importancia del contacto personal y la interacción para la generación de ideas y crecimiento y su perfil emerge como ejemplo de la forma en la que las mujeres pueden transformar sectores tradicionalmente masculinos, integrando profesionalismo, empatía y resultados concretos, dejando una huella duradera en la organización y en la sociedad.

VISIÓN E INTUICIÓN

Alexandra supo que debía abrir espacios para las mujeres. Con intuición, responsabilidad y una visión integral, ha logrado posicionar a numerosas mujeres en roles de liderazgo y especialización técnica.

Su historia es un llamado para que más mujeres ocupen su lugar en el mundo empresarial con profesionalismo y confianza.