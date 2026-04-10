Almacenes SIMAN se consolida como marca Top of Mind gracias a su conexión emocional

La combinación de consistencia, innovación y conexión emocional ha convertido a Almacenes SIMAN en un referente Top of Mind en El Salvador, según el estudio de Kantar Mercaplan para E&N.

Por E&N Brand Lab Almacenes SIMAN se ha consolidado como una de las más recordadas en El Salvador en un entorno cada vez más competitivo, donde las marcas luchan por captar la atención del consumidor. Así lo explicó Ana Elisa Castro, gerente de Mercadeo Regional, durante su ponencia “Detrás de una marca Top of Mind SIMAN”, presentada en el evento La Gira TOM 2026, en El Salvador, organizado por Revista Estrategia & Negocios y Kantar Mercaplan. La ejecutiva destacó que el posicionamiento de la marca no es casualidad, sino el resultado de una estrategia construida sobre pilares claros. “Una marca Top Of Mind se construye con significado, con conexión emocional y la capacidad de evolucionar. Eso hace que el público nos recuerde, nos sienta y distinga de la competencia”, afirmó Castro, subrayando la importancia de generar vínculos, más allá de una transacción comercial.

Según explicó, la esencia y el propósito son el punto de partida. Las marcas que logran mantenerse en la mente del consumidor tienen claridad sobre quiénes son, qué representan y por qué existen. En el caso de SIMAN, esa identidad se ha mantenido firme desde sus orígenes en 1921, cuando fue fundada por José Jorge Simán, en el centro de San Salvador (El Salvador). Desde entonces, la historia de la compañía ha estado marcada por la resiliencia, el crecimiento y una cultura basada en valores, que ahora se expande a la región.

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