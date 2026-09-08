Castillo Hermanos fortalece su presencia en Centroamérica

Por E&N Brand Lab para Castillo Hermanos

La diversidad de mercados, la cercanía cultural y el bono demográfico han permitido que la Castillo Hermanos evolucione desde una cervecera hasta convertirse en un grupo empresarial internacional con presencia en más de 25 países y más de 75 marcas.

La región también ha favorecido una cultura de innovación constante, impulsando inversiones en tecnología, transformación digital, sostenibilidad y nuevos modelos de negocio que han fortalecido su liderazgo en industrias tan diversas como bebidas, alimentos, empaques, retail e inmobiliaria.

“Que sea una empresa basada en Centroamérica le ha permitido desarrollar un profundo conocimiento de los consumidores de la región, sus preferencias, tradiciones y formas de celebrar la vida”, apuntan desde la empresa.

Esta cercanía cultural ha sido una ventaja competitiva para construir marcas sólidas y relevantes que posteriormente han logrado expandirse a otros mercados. “Cada una de las marcas refleja valores profundamente arraigados en la región, como el esfuerzo, la cercanía con las comunidades, la calidad y la capacidad de innovar a partir de necesidades reales de los consumidores”.

Estas marcas han trascendido fronteras porque conectan con experiencias universales: la celebración, el bienestar y la nutrición. Además, constituyen ejemplos de cómo una empresa centroamericana puede desarrollar productos con altos estándares y relevancia tanto para los consumidores locales como para quienes viven fuera de la región.

Por esta visión “ser una ‘empresa orgullo de Centroamérica’ significa demostrar que una organización nacida en la región puede competir con estándares internacionales, generar desarrollo sostenible y construir marcas que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas”.

Desde hace 140 años, la compañía ha mantenido el compromiso de combinar innovación y pasión para acompañar y celebrar los momentos de vida de sus consumidores, siempre con una visión centrada en el bienestar de las comunidades y el desarrollo sostenible.

Esto se refleja diariamente en la forma en que pone al consumidor en el centro de sus decisiones y en la importancia que otorga a sus colaboradores, a quienes considera el motor de todas sus operaciones, promoviendo relaciones basadas en el respeto, la confianza y el crecimiento compartido.