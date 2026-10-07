Cómo Progreso promueve el liderazgo femenino y el crecimiento humano en Centroamérica

El liderazgo no surge por casualidad. Requiere oportunidades para aprender, desarrollarse y asumir nuevos retos. En Progreso, esa convicción forma parte de una visión de largo plazo que apuesta por el crecimiento de las personas como motor del desarrollo organizacional.

Por E&N Brand Lab para Progreso / Contenido del ecosistema Mujeres Desafiantes de Estrategia & Negocios El liderazgo no surge por casualidad. Requiere oportunidades para aprender, desarrollarse y asumir nuevos retos. En Progreso, empresa líder en materiales y soluciones para la construcción con presencia en Centroamérica y el Caribe, esa convicción forma parte de una visión de largo plazo que apuesta por el crecimiento de las personas como motor del desarrollo organizacional. Más allá de los resultados del negocio, la organización entiende que el progreso sostenible se construye cuando las personas cuentan con las herramientas, la confianza y las oportunidades necesarias para alcanzar su potencial. Por eso, el desarrollo del talento es uno de los pilares que orientan su estrategia como Empleador Preferido en la región. Hace más de 125 años, Carlos F. Novella, fundador de Progreso, comprendió que el crecimiento de una empresa estaba estrechamente ligado al desarrollo de las personas. Esa visión sigue vigente y hoy se refleja en una cultura basada en tres principios fundamentales: propósito, desarrollo y confianza. “En Progreso buscamos que las personas encuentren propósito, oportunidades para crecer y la confianza necesaria para desarrollar su potencial. Esa es la base sobre la que construimos liderazgo y seguimos fortaleciendo una organización preparada para el futuro”, señaló José Raúl González, presidente ejecutivo de Progreso.

FORMACIÓN QUE ABRE OPORTUNIDADES

La formación es uno de los principales habilitadores de crecimiento dentro de la organización. A través de Campus Progreso y de la Agenda de Liderazgo, la compañía impulsa el aprendizaje continuo para todos sus colaboradores, promoviendo el desarrollo de capacidades técnicas, operativas y de liderazgo. Durante 2025, Progreso alcanzó un máximo histórico de 155.000 horas de capacitación, equivalentes a 31,7 horas de formación por colaborador. Adicionalmente, el eje de Desarrollo de la Agenda de Liderazgo sumó más de 6.000 horas enfocadas en fortalecer habilidades directivas y competencias clave para asumir mayores responsabilidades.

UNA HISTORIA DE CRECIMIENTO CON ROSTRO HUMANO

Las cifras adquieren verdadero significado cuando se traducen en historias de desarrollo profesional. Hace nueve años, Johana García Salas ingresó a Progreso como asesora de atención al cliente. Hoy se desempeña como Coordinadora de Experiencia del Cliente, una trayectoria que refleja las oportunidades de crecimiento que la organización busca crear para sus colaboradores. Durante el último año, Johana completó más de 23 cursos y participó en más de 14 talleres especializados enfocados en liderazgo y gestión de proyectos a través de Campus Progreso. “Campus Progreso ayuda tanto en lo que somos actualmente como en la construcción de aquello que aspiramos a lograr. Lo importante es mantener una preparación constante para estar listos cuando surgen nuevas oportunidades y desafíos”, expresó. Su historia demuestra que el desarrollo profesional no comienza únicamente con un ascenso. Empieza cuando una organización apuesta de manera consistente por el aprendizaje y brinda las herramientas necesarias para que las personas continúen creciendo.

LIDERAZGO FEMENINO QUE SE CONSTRUYE DESDE EL DESARROLLO

La participación de más mujeres en posiciones de liderazgo es resultado de una estrategia que busca ampliar oportunidades de desarrollo, fortalecer capacidades y promover trayectorias profesionales sostenibles. Entre estas iniciativas destaca Inspira, un programa diseñado para fortalecer competencias directivas y ampliar la diversidad de perspectivas en los espacios de decisión. Durante el último año, la iniciativa impartió más de 66 horas de formación especializada a colaboradoras de distintos países de la región. De forma complementaria, el modelo de Revisión de Talento y Sucesión (RTS) permite identificar capacidades, acompañar procesos de desarrollo y preparar a la organización para los desafíos futuros mediante una planificación estratégica del talento.

DIVERSIDAD QUE FORTALECEEL CRECIMIENTO

Progreso entiende que la diversidad de perspectivas enriquece las decisiones, impulsa nuevas ideas y fortalece la capacidad de adaptación de las organizaciones. Por ello, la inclusión forma parte de su cultura y está respaldada por el Código de Valores, Ética y Conducta (COVEC), que orienta el comportamiento y el liderazgo en toda la organización. Los resultados de este enfoque también se reflejan en el compromiso de sus equipos. Actualmente, la compañía registra un índice de compromiso general de 88 % y una intención de permanencia de 91 %, alcanzando niveles de compromiso de hasta 100 % en algunos de los países donde opera.

RESULTADOS QUE REFLEJAN UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO

Los avances son visibles. Actualmente, el 27 % de las posiciones de decisión en Progreso son ocupadas por mujeres. Este resultado se ha mantenido aún en un contexto de expansión regional. Durante 2025, la organización creció 18,5 %, alcanzando una plantilla de 4.892 colaboradores, de los cuales el 15,8 % son mujeres y el 30,4 % se encuentra fuera de Guatemala. Asimismo, las acciones orientadas al desarrollo y retención de talento han contribuido a mantener indicadores consistentes de permanencia, con una brecha de rotación de 11,8 % en mujeres frente a 10,4 % en hombres. “El liderazgo femenino fortalece la diversidad de perspectivas, enriquece la toma de decisiones y amplía nuestra capacidad para responder a los desafíos de un entorno en constante evolución. Cuando generamos oportunidades de desarrollo para más personas, fortalecemos también el futuro de la organización”, afirmó Héctor Ortiz, vicepresidente ejecutivo de Organización y Desarrollo Humano de Progreso. "LAS PERSONAS BUSCAN ORGANIZACIONES DONDE PUEDAN CRECER SIN RENUNCIAR A SUS VALORES. CUANDO UNA EMPRESA COMBINA PROPÓSITO, OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y CONFIANZA, CREA LAS CONDICIONES PARA QUE MÁS PERSONAS ALCANCEN SU POTENCIAL Y CONTRIBUYAN AL CRECIMIENTO DE LOS DEMÁS”. José Raúl González, Presidente ejecutivo de Progreso.

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