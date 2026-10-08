Emprendedoras en el corazón de Guatemaltecos por la Nutrición

Por E&N Brand Lab para Castillo Hermanos / Contenido del ecosistema Mujeres Desafiantes de Estrategia & Negocios
El programa Guatemaltecos por la Nutrición, impulsado por Castillo Hermanos, combina los ejes de: Atención Primaria en Salud, Soporte Nutricional, Agua y Saneamiento Ambiental, Acceso a Alimentos, Desarrollo Infantil Temprano, y Economía Familiar, para reducir la desnutrición infantil en comunidades de Huehuetenango, Guatemala.
Lanzado en 2022 con una inversión de US$15 millones, el programa ha logrado reducir la desnutrición aguda en niños menores de cinco años del 6 % a solo 0,38 % en las comunidades tratadas, mientras que la desnutrición crónica disminuyó 17 puntos porcentuales. Estos resultados son auditados por la Dra. Sophia Aguirre, de la Universidad Católica de América en Washington, y reflejan el impacto de un enfoque holístico que integra salud, nutrición y economía familiar.
La operación del programa se apoya en dos Campamentos de Nutrimóviles®, estructuras móviles fabricadas en España que llevan atención primaria en salud y nutrición a comunidades alejadas.
ECONOMÍA FAMILIAR YEMPRENDIMIENTO FEMENINO
El eje de Economía Familiar fortalece la capacidad económica de las familias mediante formación y asesoría a emprendedores, la creación de grupos de autogestión, ahorro y crédito (GAAC), y la vinculación a ferias y espacios de comercialización.
El objetivo no es solo generar ingresos, sino mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los hogares. Para las comunidades, más ingresos se traduce en mayor diversidad alimentaria, mejor acceso a salud, mayor autonomía de las mujeres y menor vulnerabilidad ante crisis. Con estabilidad económica, el cambio nutricional se sostiene en el tiempo.
Al priorizar a mujeres embarazadas y en edad fértil, y al promover su liderazgo económico a través de emprendimientos y GAAC, el programa convierte a las mujeres en agentes clave del cambio nutricional.
BERCILIA ISABELPÉREZ SAMAYOA
Emprendimiento: Sabor de la tierra
Bercilia inició con “Sabor de la tierra” (escabeches) tras la motivación de Gabriela Mérida, quien le enseñó el proceso completo: corte de verduras, medidas de aceite, vinagre y condimentos.
Conoció el programa Guatemaltecos por la Nutrición cuando visitaron su aldea para invitarla a inscribirse; le atrajo la atención para niños y mujeres, y la oportunidad de formar un grupo de ahorro.
Todos sus hijos están inscritos y han mejorado su alimentación y desarrollo. El acompañamiento del programa le permitió iniciar y mejorar la calidad del escabeche mediante talleres y diplomados.
Generar ingresos propios le ha comprado dos marranos en 2025, que ya están listos para venderse, dándole más confianza y esperanza. Su meta es que el negocio siga creciendo y que, incluso cuando el programa se retire, las mujeres puedan continuar con lo aprendido, unidas y motivadas. Quiere que se reconozca a las emprendedoras de su comunidad como mujeres trabajadoras, colaborativas y activas, que luchan por sacar adelante a sus familias.
DEISY ANTONIAVILLATORO MARTÍNEZ
Emprendimiento: velas artesanales y aromáticas
Deisy emprendió con velas artesanales y aromáticas tras ver a niños hacer manualidades en una guardería de Peña Roja, lo que despertó su curiosidad. Conoció el programa Guatemaltecos por la Nutrición cuando su mamá la llevó a la clínica del campamento por una enfermedad; allí la atendieron, le dieron medicamentos y la inscribieron.
Luego, su hermana le mostró el trabajo del grupo de ahorro y pidió integrarse. Ahora participa en un grupo de 13 personas, ahorra mensualmente y recibe capacitaciones; además, cursó un diplomado de emprendimiento donde aprendió sobre marca, marketing y calidad.
El programa le ha brindado insumos, conocimientos y apertura de mercados, llevándola a presentar sus productos fuera del departamento. Generar ingresos propios la hizo más independiente y le permite cubrir necesidades y ahorrar. Su meta es crecer, vender en otros lugares y, en el futuro, exportar, aplicando lo aprendido en gestión y marketing.