Emprendedoras en el corazón de Guatemaltecos por la Nutrición

Lanzado en 2022 con una inversión de US$15 millones, el programa ha logrado reducir la desnutrición aguda en niños menores de cinco años del 6 % a solo 0,38 % en las comunidades tratadas, mientras que la desnutrición crónica disminuyó 17 puntos porcentuales.

Por E&N Brand Lab para Castillo Hermanos / Contenido del ecosistema Mujeres Desafiantes de Estrategia & Negocios El programa Guatemaltecos por la Nutrición, impulsado por Castillo Hermanos, combina los ejes de: Atención Primaria en Salud, Soporte Nutricional, Agua y Saneamiento Ambiental, Acceso a Alimentos, Desarrollo Infantil Temprano, y Economía Familiar, para reducir la desnutrición infantil en comunidades de Huehuetenango, Guatemala. Lanzado en 2022 con una inversión de US$15 millones, el programa ha logrado reducir la desnutrición aguda en niños menores de cinco años del 6 % a solo 0,38 % en las comunidades tratadas, mientras que la desnutrición crónica disminuyó 17 puntos porcentuales. Estos resultados son auditados por la Dra. Sophia Aguirre, de la Universidad Católica de América en Washington, y reflejan el impacto de un enfoque holístico que integra salud, nutrición y economía familiar. La operación del programa se apoya en dos Campamentos de Nutrimóviles®, estructuras móviles fabricadas en España que llevan atención primaria en salud y nutrición a comunidades alejadas.

ECONOMÍA FAMILIAR YEMPRENDIMIENTO FEMENINO

El eje de Economía Familiar fortalece la capacidad económica de las familias mediante formación y asesoría a emprendedores, la creación de grupos de autogestión, ahorro y crédito (GAAC), y la vinculación a ferias y espacios de comercialización. El objetivo no es solo generar ingresos, sino mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los hogares. Para las comunidades, más ingresos se traduce en mayor diversidad alimentaria, mejor acceso a salud, mayor autonomía de las mujeres y menor vulnerabilidad ante crisis. Con estabilidad económica, el cambio nutricional se sostiene en el tiempo. Al priorizar a mujeres embarazadas y en edad fértil, y al promover su liderazgo económico a través de emprendimientos y GAAC, el programa convierte a las mujeres en agentes clave del cambio nutricional.

BERCILIA ISABELPÉREZ SAMAYOA

Emprendimiento: Sabor de la tierra Bercilia inició con “Sabor de la tierra” (escabeches) tras la motivación de Gabriela Mérida, quien le enseñó el proceso completo: corte de verduras, medidas de aceite, vinagre y condimentos. Conoció el programa Guatemaltecos por la Nutrición cuando visitaron su aldea para invitarla a inscribirse; le atrajo la atención para niños y mujeres, y la oportunidad de formar un grupo de ahorro. Todos sus hijos están inscritos y han mejorado su alimentación y desarrollo. El acompañamiento del programa le permitió iniciar y mejorar la calidad del escabeche mediante talleres y diplomados. Generar ingresos propios le ha comprado dos marranos en 2025, que ya están listos para venderse, dándole más confianza y esperanza. Su meta es que el negocio siga creciendo y que, incluso cuando el programa se retire, las mujeres puedan continuar con lo aprendido, unidas y motivadas. Quiere que se reconozca a las emprendedoras de su comunidad como mujeres trabajadoras, colaborativas y activas, que luchan por sacar adelante a sus familias.

DEISY ANTONIAVILLATORO MARTÍNEZ