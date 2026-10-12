MD 2026 | Andrea Cardona: conquistó el Everest; ahora enseña a superar límites

Mujeres Desafiantes

Primera mujer de Centroamérica y el Caribe en alcanzar la cima del Everest

La montañista guatemalteca también fue la primera persona latinoamericana en completar el Adventurers Grand Slam. Andrea convirtió sus experiencias extremas en una propuesta de liderazgo, resiliencia y bienestar corporativo. Será la protagonista de la Keynote Inspiracional del encuentro Mujeres Desafiantes de la Década, el 15 de octubre en Costa Rica.

Por: Revistaeyn.com El 23 de mayo de 2010, a 8.848 metros de altura, Andrea Cardona alcanzó la cima del Monte Everest y se convirtió en la primera mujer de Centroamérica y el Caribe en conquistar el punto más alto del planeta. El hito marcó la historia del montañismo regional, pero también representó la culminación de un proceso de preparación que había comenzado dos años y medio antes y que exigió disciplina, decisiones estratégicas y la capacidad de enfrentar condiciones extremas. Para la guatemalteca, alcanzar aquella cumbre fue mucho más que cumplir una hazaña deportiva. La experiencia transformó su manera de comprender los desafíos, el liderazgo y las posibilidades del ser humano. Con el tiempo, esos aprendizajes se convertirían en el fundamento de una nueva etapa profesional: trasladar las lecciones de la alta montaña al mundo empresarial. Hoy, como fundadora y CEO de The Altitude Company, Andrea Cardona trabaja con organizaciones y equipos corporativos en programas que combinan liderazgo, bienestar, trabajo en equipo y desarrollo personal. Su historia será protagonista de la Keynote Inspiracional del encuentro Mujeres Desafiantes de la Década, organizado por Estrategia & Negocios, que se celebrará el próximo 15 de octubre en Costa Rica. Cardona integra las 15 protagonistas de la edición especial con la que E&N conmemora diez años de documentación del liderazgo femenino centroamericano.

Su trayectoria representa una de las expresiones más extraordinarias del universo Mujeres Desafiantes Sin Límites: mujeres que han superado barreras físicas, profesionales y culturales, abriendo caminos que antes parecían inalcanzables.



Una vocación que comenzó lejos de las grandes montañas

Andrea Cardona nació en Ciudad de Guatemala y desde pequeña desarrolló una profunda curiosidad por descubrir el mundo. Los viajes familiares por el interior del país despertaron su interés por la naturaleza y los territorios que todavía no conocía. Años después, una beca le permitió estudiar Economía del Turismo en la Universidad de Génova, Italia. Tras graduarse, comenzó su carrera profesional en una importante cadena hotelera, donde trabajó y ahorró durante 18 meses para financiar una experiencia que terminaría cambiando el rumbo de su vida: un viaje de mochilera por Asia. Durante ese recorrido llegó por primera vez al campamento base del Everest. El contacto con el entorno del Himalaya despertó una fascinación que pronto se transformaría en un objetivo personal. En paralelo, comenzó a trabajar como guía para una empresa brasileña especializada en turismo de aventura y continuó viajando por diferentes partes del mundo. La combinación de su formación profesional, su experiencia en turismo y su creciente pasión por la montaña terminaría por orientar su carrera hacia desafíos cada vez más exigentes. En noviembre de 2007 ascendió el Island Peak, una montaña del Himalaya de aproximadamente 6.200 metros de altura. Aquella experiencia marcó un punto de inflexión: decidió prepararse para conquistar el Everest.

Dos años y medio de preparación para alcanzar la cima del mundo

La conquista del Everest no fue una decisión improvisada. Cardona diseñó un programa intensivo de entrenamiento que se extendió durante dos años y medio e incluyó el ascenso a 13 montañas nevadas. La preparación exigió desarrollar capacidades físicas y mentales para enfrentar condiciones extremas, pero también aprender a planificar cada etapa, administrar recursos y tomar decisiones bajo presión. El 23 de mayo de 2010 logró su objetivo. Se convirtió en la primera mujer centroamericana y caribeña en alcanzar la cima del Everest, un hito que proyectó el nombre de Guatemala en la historia internacional del montañismo. Sin embargo, su experiencia también le permitió comprender que la diferencia entre imaginar una meta y conseguirla depende de la capacidad de convertirla en acciones concretas. En una entrevista con E&N en 2018, Cardona resumió uno de sus principales aprendizajes: "Lo que hace la diferencia entre contar una historia de crecimiento y éxito o no, es atrevernos a tomar acciones a pesar del miedo".

La reflexión atraviesa buena parte de su filosofía profesional. En la alta montaña, las condiciones nunca están completamente bajo control. Los cambios meteorológicos, el desgaste físico y los imprevistos obligan a evaluar riesgos y modificar decisiones. El aprendizaje no consiste en ignorar el peligro, sino en prepararse para enfrentarlo con disciplina, información y capacidad de adaptación. Son principios que posteriormente Cardona trasladaría a sus conferencias y programas dirigidos al mundo empresarial.

Primera latinoamericana en completar el Adventurers Grand Slam

La conquista del Everest no significó el final de sus desafíos deportivos. Cardona decidió ampliar sus objetivos y completar el Adventurers Grand Slam, una exigente prueba que combina el ascenso a las siete cumbres más altas de los continentes con expediciones hasta los polos Norte y Sur. El 22 de septiembre de 2012 completó el desafío y se convirtió en la primera persona latinoamericana en alcanzar esa hazaña. El recorrido implicó enfrentarse a condiciones naturales muy diferentes, desde las grandes alturas hasta los ambientes polares. Cada expedición exigía una preparación específica, capacidad para trabajar con otros montañistas y disposición para afrontar circunstancias de elevada incertidumbre. La experiencia consolidó una visión del liderazgo basada en la planificación, la perseverancia y la fortaleza mental. También reforzó una convicción que la acompaña desde sus primeras expediciones: los grandes objetivos se alcanzan mediante procesos que requieren constancia y aprendizaje continuo. A lo largo de esas experiencias, Cardona mantuvo una conexión especial con Guatemala. En entrevista con E&N recordó la emoción de llevar la bandera nacional a las cumbres más exigentes del planeta. "No hay nada como estar en la cumbre de una gran montaña, con frío y viento extremos, y sacar esta bandera azul y blanco que me ha acompañado en todas mis aventuras", relató. Para la deportista, representar a su país constituyó una motivación adicional en los momentos de mayor exigencia.

Del montañismo al liderazgo empresarial

La experiencia acumulada en expediciones internacionales abrió una nueva etapa en su trayectoria profesional. Andrea Cardona comenzó a compartir sus aprendizajes mediante conferencias y posteriormente desarrolló una propuesta orientada a las organizaciones. Así nació The Altitude Company, empresa de la que es fundadora y CEO. La compañía desarrolla programas de bienestar, formación y trabajo en equipo dirigidos a organizaciones que buscan fortalecer las capacidades de sus colaboradores. La propuesta combina experiencias de liderazgo, coaching corporativo y actividades destinadas a mejorar la salud y el desempeño de los equipos. El enfoque encuentra puntos de conexión entre los desafíos de la montaña y los que enfrentan las empresas. En ambos entornos, la planificación es importante, pero no elimina la incertidumbre. Las decisiones individuales tienen consecuencias sobre el equipo y la capacidad para avanzar depende de la preparación y la coordinación entre sus integrantes. La experiencia de Cardona permite abordar esos conceptos desde situaciones reales en las que la gestión del riesgo, la confianza y el trabajo colectivo resultan fundamentales. Su trayectoria también ha dado origen a conferencias internacionales y a su libro Sin límites, donde comparte experiencias vinculadas con el montañismo y la superación personal. Además, conduce el pódcast Mujeres que mueven montañas, un espacio de conversación con mujeres cuyas trayectorias reflejan distintas formas de enfrentar desafíos.

Resiliencia como capacidad de actuar en medio de la incertidumbre

Uno de los principales aprendizajes de Cardona es que la fortaleza mental no consiste simplemente en resistir situaciones difíciles. También implica reconocer las propias capacidades, prepararse adecuadamente y mantener la claridad para tomar decisiones cuando las circunstancias cambian. En el ámbito empresarial, estas habilidades adquieren relevancia en organizaciones que enfrentan transformaciones tecnológicas, nuevas exigencias competitivas y escenarios de incertidumbre. Para los líderes, el desafío consiste en establecer objetivos, construir equipos capaces de trabajar de manera coordinada y desarrollar mecanismos de respuesta frente a situaciones imprevistas. La trayectoria de Cardona ofrece una perspectiva sobre esos procesos a partir de experiencias de alta exigencia física y psicológica. El paralelismo entre la montaña y las organizaciones no significa que ambos entornos sean idénticos. Pero. permite reconocer principios compartidos, como la importancia de una preparación rigurosa, la capacidad para administrar riesgos y la necesidad de desarrollar confianza entre las personas que trabajan por una meta común. Su historia también plantea una reflexión sobre los límites que muchas veces condicionan las decisiones personales y profesionales. Antes de alcanzar el Everest, Cardona debió convertir un objetivo extraordinario en un plan concreto de preparación y aprendizaje. Ese proceso constituye una de las principales enseñanzas que hoy comparte con las organizaciones.

Una Mujer Desafiante Sin Límites