Progreso: Más de un siglo dedicado al desarrollo de Centroamérica

Por E&N Brand Lab para Progreso

Cada día Progreso opera con la visión de continuar el legado de su fundador, Don Carlos F. Novella, teniendo como eje los cuatro grandes pilares de sostenibilidad de la compañía, con los que buscan ser el Proveedor Favorito, porque sabe que vive de la prosperidad de sus clientes; el Empleador Preferido, porque sabe que su gente es la que hace la diferencia día a día; el Líder Ambiental, para poder proyectarse como una empresa y una marca que es cuidadosa del medio ambiente y que conoce las consecuencias de su interacción; y finalmente, ser un Ciudadano Responsable, al tener toda una ciudadanía corporativa que es consciente del apoyo que pueda dar a las comunidades del área de influencia de sus plantas y con el fin de promover el desarrollo integral de la región.

“Que nuestra marca esté en el Top of Mind es el reflejo del buen trabajo que se ha hecho no solo en el área de mercadeo, sino a nivel de la sociedad completa, la cual nos ve presentes en todos estos aspectos de la vida nacional y nos permite gozar del favor de su preferencia”, expresó José Raúl González, CEO de Progreso, durante su intervención en el evento virtual Top of Mind 2024, organizado por revista Estrategia y Negocios y Kantar Mercaplan.