Intel recibirá inyección de US$2.000 millones del japonés Softbank

POR EFE

El conglomerado japonés Softbank anunció este martes que invertirá 2.000 millones de dólares en el tecnológico estadounidense Intel, ya que el fabricante de chips está en crisis y recortando gastos.

"La inversión se produce en un momento en que Intel y SoftBank refuerzan su compromiso de invertir en tecnología avanzada e innovación en semiconductores en Estados Unidos", anota la empresa japonesa en un comunicado.

En ese sentido, el director ejecutivo de SoftBank, Masayoshi Son, indica en el texto que la inversión se alinea con la convicción de la empresa de que "la fabricación y el suministro de semiconductores avanzados se expandirán aún más en Estados Unidos".

De acuerdo con The Wall Street Journal, la inversión de SoftBank en Intel convierte a la empresa japonesa en el sexto mayor accionista.