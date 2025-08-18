Agencia Moody's mejora de estable a positiva la perspectiva del BCIE

Finanzas

La mejora en la perspectiva refleja los avances del BCIE en la diversificación geográfica de sus exposiciones, impulsados por la reciente ejecución de dos Acuerdos de Intercambio de Exposición.

Por revistaeyn.com La agencia de calificación crediticia Moody's ha mejorado la perspectiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de estable a positiva, confirmando su calificación de riesgo internacional en “Aa3”. Esta acción representa la tercera acción de calificación positiva para el Banco en los últimos doce meses, reafirmando su posición como el mejor riesgo en América Latina.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la calificadora, la mejora en la perspectiva refleja los avances del BCIE en la diversificación geográfica de sus exposiciones, impulsados por la reciente ejecución de dos Acuerdos de Intercambio de Exposición (EEAs, por sus siglas en inglés), así como al fortalecimiento de las métricas de adecuación de capital y liquidez. Moody's también resaltó el acceso cada vez más diversificado del Banco a los mercados de capitales internacionales, en especial mediante instrumentos de financiamiento sostenible, lo que refuerza una posición de liquidez ya sólida y un acceso confiable a dichos mercados. Adicionalmente, Moody's confirmó la calificación internacional de largo plazo del Banco en “Aa3”, destacando su fuerte posición de capital y su prudente manejo del apalancamiento, respaldados por un desempeño de activos que se mantiene entre los más sólidos del mundo entre bancos multilaterales de desarrollo. Al cierre de 2024, el Banco no registró mora en su cartera, reafirmando su estatus como acreedor preferente.