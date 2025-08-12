Standard & Poor’s mejora Perfil Crediticio Individual del BCIE y confirma calificación “AA”

Por revistaeyn.com

La agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) mejoró el Perfil Crediticio Individual (SACP, por sus siglas en inglés) del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desde ‘aa-‘ hasta 'aa'.

La decisión es por el robustecimiento en el último año de su perfil financiero y confirmó su calificación internacional de largo plazo en “AA” con perspectiva estable.

Según el comunicado oficial emitido por la agencia calificadora, la implementación de los Acuerdos de Intercambio de Exposición (EEA, por sus siglas en inglés) con otros dos Bancos Multilaterales de Desarrollo durante el primer semestre de 2025, orientados a reducir la concentración de préstamos y optimizar el capital disponible, permitió mejorar tanto el índice de capital ajustado por riesgo (RAC) del Banco como su perfil de riesgo financiero.

Asimismo, S&P resaltó los resultados financieros históricos del Banco al cierre de 2024, así como su amplio y consolidado acceso a los mercados de capitales, que le ha permitido efectuar colocaciones en 27 monedas y 26 mercados a nivel global.