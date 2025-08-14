BCIE ha aprobado US$790 millones en financiamiento para diversos proyectos

Finanzas

La iniciativas están dirigidas a mejorar la calidad de vida, promover la inclusión y fortalecer la sostenibilidad en Honduras, Colombia, Nicaragua, Panamá y Guatemala.

Por revistaeyn.com El BCIE anunció la aprobación de un conjunto de operaciones claves por US$790 millones para el desarrollo sostenible de diversos países durante su reunión ordinaria de Directorio. Estas iniciativas están dirigidas a mejorar la calidad de vida, promover la inclusión y fortalecer la sostenibilidad en sus respectivos países. Honduras contará con más energía mediante una línea de crédito de US$300 millones para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Banco apoyará la licitación de 1,500 MW de capacidad firme, beneficiando a más de 2.2 millones de usuarios. Esta operación fomentará inversiones privadas superiores a los US$2,000 millones y contribuirá a un sistema eléctrico más eficiente y sostenible.

En Guatemala el BCIE está brindando un crédito para el apoyo a micro y pequeñas empresas incluyendo la creción de miles de empleos. Ésta es la primera operación dirigida al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) por US$60 millones. Los fondos apoyarán a MIPYMES –en especial lideradas por mujeres–, vivienda social y sectores productivos, además de promover la inclusión financiera. Para Panamá, el BCIE también estará impulsando a las MIPYMES y el desarrollo productivo, con una nueva línea de crédito por US$20 millones a Banesco Panamá, lo que facilitará el financiamiento de más de 280 negocios de emprendedores y productores, fortaleciendo así la estabilidad económica y la creación de empleos en el país. En Nicaragua se estarán beneficiando a 2.4 millones de nicaragüenses mediante la mejora de la infraestructura vial del país. Con una inversión de US$235 millones, se financiará la ampliación y mejoramiento de carreteras, facilitando el acceso de las personas a servicios de salud, educación y empleo, reduciendo los tiempos de traslado y mejorando la calidad de vida. Se intervendrán alrededor de 50 kilómetros en cinco departamentos, incorporando prácticas de infraestructura sostenible y resiliente al cambio climático.