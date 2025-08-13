BCIE aprueba Línea de Crédito de US$300 millones para sector energético en Honduras

Finanzas

La iniciativa incentivará a las empresas generadoras del sector privado a invertir en proyectos clave para expandir el sector energético de Honduras.

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó una Línea de Crédito de US$300 millones para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con garantía soberana mancomunada y solidaria de Honduras. El crédito es con el objetivo de atender las necesidades de capital de trabajo relacionadas al pago de las facturas por la compra de energía a centrales de generación, en el marco de la Licitación Pública Internacional No. LPI 100-010/2021 cuyo propósito consiste en respaldar la contratación de 1,500 MW de capacidad firme más el margen de reserva para atender la demanda de energía del país, incentivando la inversión privada en Honduras con precios más competitivos de generación.

La iniciativa beneficiará a más de 2.2 millones de usuarios, quienes recibirán un suministro eléctrico más eficiente y sostenible. Además, incentivará a las empresas generadoras del sector privado a invertir en proyectos clave para expandir el sector energético del país. Se espera que dichas inversiones sean superiores a los US$2,000 millones, con una incidencia directa y positiva en la generación de empleos y mejores condiciones de servicio eléctrico para la instalación de nuevas industrias. La licitación es fundamental para satisfacer la creciente demanda energética proyectada hasta 2030, de acuerdo con el Plan Indicativo de la Expansión de la Generación (PIEG) 2024-2033. La ENEE ha definido una metodología de subasta inversa y cuenta con el acompañamiento internacional especializado para el proceso, el cual, en conjunto con la presente facilidad, genera mejores condiciones para un proceso competitivo y transparente que beneficie al sector y a la economía nacional.