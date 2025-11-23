Presidenta de Honduras llega a Ciudad de México para iniciar una visita oficial

POR EFE

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, arribó la tarde este domingo a la Ciudad de México para cumplir una visita oficial a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México, Castro arribó a las 17:11 horas (23:11 GMT) al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue recibida por el canciller, Juan Ramón de la Fuente.

El próximo martes, Sheinbaum recibirá a Castro en Palacio Nacional, donde sostendrán un encuentro, aunque no se precisaron los temas a tratar.