Centroamérica & Mundo

Presidenta de Honduras llega a Ciudad de México para iniciar una visita oficial

El próximo martes, Sheinbaum recibirá a Castro en Palacio Nacional, donde sostendrán un encuentro, aunque no se precisaron los temas a tratar.

  • Presidenta de Honduras llega a Ciudad de México para iniciar una visita oficial

    Fotografía cedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), de su titular Juan Ramón de la Fuente (i), saludando a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro (d), este domingo, a su llegada a Ciudad de México (México). El próximo martes, Sheinbaum recibirá a Castro en Palacio Nacional, donde sostendrán un encuentro, aunque no se precisaron los temas a tratar. EFE/ Secretaría de Relaciones Exteriores

    Secretaría de Relaciones Exteriores / EFE
2025-11-23

POR EFE

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, arribó la tarde este domingo a la Ciudad de México para cumplir una visita oficial a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México, Castro arribó a las 17:11 horas (23:11 GMT) al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue recibida por el canciller, Juan Ramón de la Fuente.

El próximo martes, Sheinbaum recibirá a Castro en Palacio Nacional, donde sostendrán un encuentro, aunque no se precisaron los temas a tratar.

Elecciones Honduras: campaña entra a sus últimos días, crecen denuncias de fraude y desconfianza

La mandataria hondureña y su comitiva fueron recibidos por De la Fuente, quien estuvo acompañado por la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la SRE, Raquel Serur.

Elecciones Honduras: presidenta Castro condena presunta conspiración para provocar "golpe electoral"

La última vez que la mandataria hondureña estuvo en la capital mexicana fue el 29 de septiembre de 2024, como invitada a la toma de posesión de Sheinbaum, que ocurrió el 1 de octubre.

Redacción web
Agencia EFE

Política
|
Diplomacia
|
Xiomara Castro
|
Claudia Sheinbaum
|
Honduras
|
Caribe
|
América Latina
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE