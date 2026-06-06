Banco Atlántida El Salvador permitirá recepción de remesas vía WhatsApp

Por revistaeyn.com

Banco Atlántida El Salvador y Félix anunciaron una nueva integración que permitirá a los salvadoreños recibir remesas desde Estados Unidos de una forma más simple, segura y conectada con el sistema financiero local, utilizando Aria, el WhatsApp oficial de Banco Atlántida.

A través de Aria, el beneficiario en El Salvador podrá iniciar la solicitud de dinero desde su propia cuenta, generar un enlace de recepción y compartirlo con su familiar o contacto en Estados Unidos. Desde ese enlace, la persona que envía la remesa, completa el proceso de forma digital con Félix. Una vez confirmada la operación, los fondos se acreditan inmediatamente en la cuenta bancaria del beneficiario o cliente en Banco Atlántida.

Esta nueva experiencia revoluciona la recepción de remesas al integrar la facilidad de uso de WhatsApp con la seguridad y respaldo de Banco Atlántida, eliminando procesos complejos y reduciendo la necesidad de compartir manualmente información bancaria.

La integración responde a una realidad cotidiana para miles de familias salvadoreñas: muchas remesas comienzan con una conversación por WhatsApp. Un familiar pide apoyo, comparte sus datos y espera la confirmación del envío.

Banco Atlántida y Félix trasladan ese intercambio a un flujo más ordenado y seguro, donde el beneficiario puede iniciar la solicitud, reducir errores en la información bancaria y recibir el dinero sin trámites presenciales y sin complicaciones, aplicando esta comodidad tanto para quien realiza la solicitud como para quien envía la remesa.

En 2025, El Salvador recibió US$9,987.91 millones en remesas familiares, una cifra que confirma el impacto de estos recursos en la economía familiar y en la vida diaria de millones de salvadoreños.

“En Banco Atlántida seguimos trabajando comprometidos para acercar servicios financieros más simples, seguros y útiles a nuestros clientes apostando por herramientas digitales que simplifiquen su día a día y fortalezcan la conexión con sus familiares en el exterior”, afirmó Elmer Lazo, Gerente de Banca Personas de Banco Atlántida.

Uno de los principales diferenciales del nuevo servicio es que el proceso puede ser iniciado por quien recibe el dinero. Esto brinda al beneficiario mayor control sobre la solicitud, evita el intercambio manual de datos sensibles y facilita que el remitente en Estados Unidos complete el envío desde un canal digital fácil de usar y disponible desde WhatsApp.

Para Félix, la alianza forma parte de su estrategia de conectar a los migrantes en Estados Unidos con instituciones financieras locales en América Latina, utilizando tecnología conversacional para simplificar una necesidad cotidiana: enviar dinero a la familia.

“Las remesas no son solo una transacción. Son una forma de estar presente para la familia, incluso a la distancia. Junto a Banco Atlántida, queremos que ese proceso sea más sencillo para los salvadoreños: que puedan solicitar, enviar y recibir dinero desde un canal que ya usan todos los días, con mayor claridad, rapidez y menos fricción”, señaló Claudia Garavini, VP of Strategy &Business Development de Félix.