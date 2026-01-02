Impuesto al envío de remesas desde EEUU entra en vigor, impacto en Latinoamérica

Centroamérica & Mundo

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com Cada remesa enviada (vía dinero en efectivo, giros postales y cheques de caja) desde Estados Unidos hacia cualquier país tendrá un nuevo impuesto. Este 1 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo impuesto aprobado por parte del gobierno estadounidense. Esta medida impacta directamente en millones de inmigrantes que envían dinero a sus familias, especialmente en Latinoamérica. La aprobación de la ley One Big Beautiful Bill incluye un impuesto del 1 % sobre ciertas remesas desde EEUU. Este nuevo gravamen se aplicará a ciertas transferencias internacionales de dinero financiadas con instrumentos físicos. Las únicas remesas exentas de este impuesto son aquellas enviadas por medio de tarjetas de débito o crédito, cuentas bancarias, monederos digitales, incluidos Google Pay, Apple Pay y Vigo Money, así como tarjetas prepagas.

A medida de ejemplo, Western Union, una de las compañías que presta servicios de envío de dinero al extranjero, explica que, desde este jueves, si se envían MIL dólares al exterior y se paga en efectivo en un establecimiento minorista, se deberán abonar US$10 adicionales en impuestos, además de otras tarifas de la empresa. EEUU se planteó el impuesto a las remesas con una tasa inicial del 5 %, que luego se redujo a 3,5% y -finalmente- al 1%. A diferencia de lo que era más común en décadas pasadas, cuando los envíos se realizaban con pagos en efectivo en tiendas o sucursales bancarias, los migrantes en la actualidad tienden a utilizar más las transferencias electrónicas y las aplicaciones de empresas de remesas para enviar dinero a sus países. Eso les permitirá evitar el impuesto del 1%.

IMPACTO DIRECTO A LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES

Según el Center for Global Development, este nuevo impuesto podría significar una reducción del 1,6 % en las remesas en general, y México sería uno de los países más afectados, ya que perdería más de US$1.500 millones anuales.