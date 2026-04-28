Remesas familiares a El Salvador crecieron 7,3 % en primer trimestre

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Los ingresos de estas divisas en enero de 2026 fueron de US$759,45 millones, en febrero de US$765,33 millones y en marzo ascendieron a US$910,81 millones, reporta el BCR.

Por Agencia EFE El acumulado de las remesas familiares enviadas a El Salvador, principalmente desde Estados Unidos, creció un 7,3 % en el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025, al sumar US$2.435,59 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Las cifras oficiales indican que el monto registrado entre enero y febrero del año en curso es superior en US$165,9 millones a los US$2.269,69 millones computados en los primeros tres meses de 2025.

Los ingresos de estas divisas en enero de 2026 fueron de US$759,45 millones, en febrero de US$765,33 millones y en marzo ascendieron a US$910,81 millones. Las remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) de El Salvador y constituyen el principal generador de divisas en la economía salvadoreña, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo internacional. El Salvador totalizó US$9.987,91 millones en remesas familiares en 2025, con un incremento de un 17,7 % en comparación con 2024. Este monto representó el 20,9 % de los US$47.730,2 millones de que recibió en 2025 el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que completan Honduras y Guatemala.