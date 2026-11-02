Finanzas

Banpaís obtiene US$130M de financiamiento internacional para impulsar a las pymes

La Corporación Financiera Internacional (IFC), DEG y Norfund participan en una operación destinada a ampliar el crédito empresarial y financiar proyectos de energía limpia. La inversión contempla recursos para negocios liderados por mujeres y una proyección de 8.900 empleos directos e indirectos en cinco años.

Por: Revistaeyn.com Banpaís, uno de los principales bancos de Honduras, anunció un financiamiento internacional de US$130 millones destinado a fortalecer el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas (pymes), promover inversiones en energías renovables y contribuir a la generación de empleo. La operación, estructurada por la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, reúne capital de tres instituciones financieras de desarrollo y busca atender dos desafíos que condicionan la competitividad empresarial hondureña: las dificultades de acceso al financiamiento y la necesidad de disponer de energía confiable a costos competitivos. Del monto total anunciado, el 70% se destinará al financiamiento de pymes, con especial atención a aquellas lideradas por mujeres, mientras que el 30% restante respaldará proyectos de energías renovables, principalmente de generación solar distribuida y biomasa. Según las estimaciones comunicadas por IFC, DEG y Norfund, la operación podría contribuir a la creación de 8.900 empleos directos e indirectos durante los próximos cinco años, una proyección vinculada al crecimiento de las empresas beneficiarias y a las inversiones que logren concretarse.

Tres instituciones internacionales participan en la operación

La estructura financiera contempla una participación de US$60 millones de IFC, de los cuales US$25 millones corresponden a financiamiento senior y US$35 millones a un tramo subordinado que todavía se encuentra en proceso de estructuración y autorización. A esta participación se suman US$50 millones de la institución alemana de financiamiento para el desarrollo DEG y US$20 millones del Fondo Noruego de Inversión para Países en Desarrollo (Norfund), ambos en calidad de prestamistas paralelos. La combinación de estos instrumentos permite canalizar recursos internacionales hacia la cartera crediticia del banco hondureño, con objetivos específicos de desarrollo empresarial y sostenibilidad. Para Banpaís, la operación representa una nueva oportunidad de ampliar su capacidad de financiamiento y fortalecer el acompañamiento a las empresas nacionales. María del Rosario Selman-Housein, presidenta ejecutiva de Banpaís, destacó que la confianza de las instituciones internacionales constituye un respaldo para impulsar el crecimiento de las pymes, mejorar su competitividad y favorecer la creación de empleo. Desde IFC, su directora regional para México, Centroamérica y República Dominicana, Sanaa Abouzaid, señaló que la alianza busca contribuir al desarrollo de empresas más productivas y resilientes, capaces de generar nuevas oportunidades laborales.

El acceso al crédito, un desafío para las pymes hondureñas

El financiamiento llega a un mercado donde las restricciones crediticias continúan siendo una barrera significativa para la expansión empresarial. De acuerdo con la información proporcionada por IFC, la brecha de financiamiento para las pymes en Honduras equivale aproximadamente al 22% del producto interno bruto (PIB), una dimensión que refleja las necesidades de capital que enfrenta este segmento. Las dificultades afectan especialmente a las empresas lideradas por mujeres, que encuentran mayores obstáculos para acceder a los recursos necesarios para invertir, ampliar operaciones y fortalecer sus capacidades productivas. En este contexto, la asignación del 70% del financiamiento anunciado al segmento pyme busca ampliar las posibilidades de crédito para negocios que cumplen un papel relevante en la actividad económica y la generación de empleo. La importancia de la operación también se relaciona con los desafíos de formalización laboral. María Esther Boquín, gerente de Inversiones de Norfund en Latinoamérica, recordó que aproximadamente tres de cada cuatro trabajadores hondureños se desempeñan en la economía informal. Desde la perspectiva de la institución noruega, ampliar el financiamiento empresarial puede contribuir a generar oportunidades de empleo formal, mejorar la estabilidad económica de las familias y facilitar su acceso a mecanismos de protección social. No obstante, el impacto efectivo dependerá de la capacidad de las empresas para transformar los recursos disponibles en inversiones productivas, crecimiento sostenido y nuevas contrataciones.

Energías renovables: una apuesta por reducir costos empresariales

El segundo componente de la operación responde a otra necesidad de la economía hondureña: mejorar las condiciones de suministro eléctrico para las actividades productivas. El 30% de los recursos anunciados estará dirigido a financiar proyectos de energías renovables, particularmente soluciones de generación solar distribuida y biomasa. Estas inversiones pueden ofrecer a las empresas alternativas para diversificar su abastecimiento energético, reducir determinados costos operativos y disminuir su exposición a interrupciones del suministro. En el caso de la generación solar distribuida, las empresas pueden producir parte de la electricidad que consumen mediante instalaciones propias o cercanas a sus centros de operación, siempre que cuenten con condiciones técnicas y económicas adecuadas. El financiamiento de estas tecnologías también se inscribe en los objetivos energéticos nacionales. Honduras se ha planteado alcanzar una participación del 70% de fuentes renovables en su generación eléctrica para 2035, según el comunicado de las instituciones participantes. Para las pymes, la relación entre disponibilidad de crédito y eficiencia energética adquiere particular relevancia: acceder a capital para modernizar instalaciones o incorporar nuevas tecnologías puede mejorar su estructura de costos y su capacidad de competir.

Una relación financiera que comenzó en 2009