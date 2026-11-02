Honduras logra acuerdo con el Fondo Monetario y podría acceder a US$120 millones

El acuerdo se logró dos semanas después de la visita de una Misión del FMI que llegó a Tegucigalpa el pasado 19 de octubre, encabezada por Emilio Fernández, quien declaró que "las autoridades reafirmaron que el programa respaldado por el FMI sigue siendo un ancla clave para la estabilidad macroeconómica y las reformas".

Las autoridades de Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo a nivel técnico sobre la sexta y última revisión del acuerdo económico suscrito en 2023, que le podría permitir al país acceder a US$120 millones de dólares, informó el organismo financiero.

Señaló además que la economía hondureña ha mantenido su resiliencia y creció 3,7 % en el primer semestre de 2026, aunque se proyecta que el crecimiento se modere a 3,4 % en el año, en medio de un entorno externo desafiante.

"Estas políticas acertadas han ayudado a Honduras a sortear choques importantes, incluidos mayores precios de la energía asociados al conflicto en Oriente Medio y una grave sequía relacionada con el fenómeno de El Niño", subrayó.

Las partes coincidieron en que las políticas macroeconómicas se han mantenido prudentes y que el desempeño del programa ha sido, en términos generales, favorable.

También destacó que los mayores precios de la energía y los alimentos elevaron la inflación general a 6,3 % en septiembre, mientras que la inflación subyacente se mantuvo contenida en 3,5 %, y que la cuenta corriente registró un superávit de 4,1 % del PIB (Producto Interno Bruto) en el primer semestre, pero se prevé que pase a un déficit de 2,2 % del PIB en 2026.

Según dijo Fernández, las reservas internacionales netas del país centroamericano alcanzaron aproximadamente 11.500 millones de dólares en octubre, respaldadas por las sólidas remesas y los precios favorables de las exportaciones.

El jefe de la misión del FMI también afirmó que las prioridades de Honduras incluyen mantener una sólida disciplina fiscal, mejorar la focalización del apoyo social y salvaguardar el gasto prioritario.

Agregó que la meta de déficit del sector público no financiero de 1 % del PIB sigue siendo apropiada para 2026-2027 y está respaldada por supuestos prudentes de ingresos, planes de gasto realistas y una estrategia de financiación creíble, y que la respuesta al aumento de los precios de la energía y de los combustibles ayudó a mitigar el impacto sobre los hogares más vulnerables.

Sin embargo, según el alto cargo del FMI, los recurrentes choques externos y climáticos ponen de relieve la necesidad de que la asistencia social y los subsidios sigan siendo temporales, estén bien focalizados en quienes más los necesitan y sean consistentes con los incentivos para ahorrar energía.

"A su vez, es imperativo reducir la carga de la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) sobre las finanzas públicas para contener los riesgos fiscales, salvaguardar la sostenibilidad fiscal y proteger el espacio para el gasto prioritario", subraya la declaración.

Entre otras cosas, Fernández señaló que la reciente aprobación de la Ley de Justicia Energética y una mejor focalización de los subsidios son pasos positivos para mejorar la sostenibilidad financiera del sector y reducir los riesgos fiscales. No obstante, sigue siendo crucial realizar esfuerzos sostenidos para llevar a cabo la reforma, reducir las elevadas pérdidas eléctricas y los atrasos de la ENEE, reforzar su gobernanza y fomentar la competencia en el sector energético.

"También será importante avanzar en las reformas previstas en la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (ENTAH), junto con los esfuerzos para mejorar la eficacia judicial, el Estado de derecho y la seguridad jurídica, a fin de reforzar la confianza de los inversionistas y propiciar un crecimiento más sólido a largo plazo", dijo el jefe de la misión del FMI.