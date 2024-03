Bitcoin alcanza los US$69.000 y afianza un nuevo récord

La agencia de noticias Bloomberg destaca que tras el debut en la bolsa estadounidense de los fondos cotizados al contado (ETF), y al acercarse el próximo halving de la criptomoneda, el mercado impulsó el valor del bitcoin.

“Se espera que el precio vea un nuevo máximo histórico, con proyecciones entre US $120.000 y US $200.000 en los próximos 18 meses”, explicó el co-founder de Orionx, Joel Vainstein.

Por su parte, la encuesta sobre proyecciones de precios para el bitcoin durante 2024 realizada por el asset manager de criptomonedas, Arch Finance, estimó que la divisa podría superar su máximo histórico de US$68.789 en noviembre de 2021.

"Las estimaciones fueron hechas a principios del año, cuando bitcoin estaba en US$ 42.000 y apuntaban a un valor de US$ 90.400 a finales de 2024, lo que significaba superar la cotización máxima histórica hasta el momento (US$ 69.000) y obtener una rentabilidad de 112 %", declaró el CEO de Arch Finance, Christopher Storaker en infrmaciones a Bloomberg.