4 Tendencias de equidad de género y diversidad que marcarán a las empresas en 2025

“Hay acciones visibles que no necesariamente solucionan los retos en nuestras organizaciones”, apuntó Gerez. Hizo un recuento de los desafíos que enfrentan las mujeres en la región. ¿Un ejemplo? “Cuando hablamos de las violencias basadas en género, un 60% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género en algún momento de su vida en América Latina”.

1.Acciones transformadoras: De la fatiga DEI a estrategias de impacto. Gerez señaló que la creciente polarización en torno a las iniciativas DEI (diversidad, equidad e inclusión) está generando frustración entre el personal.

“Un 42% (de los encuestados en Ranking PAR 2024) percibe estos esfuerzos como divisivos. A veces las personas ya no se sienten motivadas por las estrategias DEI. Hay personas que a veces cuestionan si ya no se busca inclusión. Piden que sea una realidad”. Aequales aconseja que las iniciativas no se sientan aisladas o sólo durante momentos concretos en el año, sino que sean integrales.

2.Medir lo que importa: ¿qué debería de medir para asegurar una inversión con impacto? Aequales resumió que un 49% de líderes a cargo de las políticas DEI afirman estar realizando un seguimiento a las métricas de diversidad. “Sólo el 39% sabe tener la capacidad de medir el progreso en materia de inclusión”, dijo Gerez.

En Aequeles aconsejan mucho mirar si su organización tiene métricas superficiales, aconseja evaluar si hay desconexión con la estrategia general del negocio.

Gerez preguntó: “¿Buscamos resultados inmediatos sin tomar en cuenta que el cambio toma tiempo? ¿Está conectado a la estrategia de negocio?”.

3.El nuevo imperativo corporativo. Más allá del voluntariado, el Ranking PAR 2024 analizó qué tantas acciones externas de las empresas profundizan en el impacto real.

Un 57% considera que son programas de responsabilidad social, un 43% es trabajo social relacionado con el equipo de género, un 39% son capacitaciones a proveedores en equidad de género, un 33% es diseño de productos o servicios que cierren brechas de género, un 27% busca criterios de equidad en la selección de proveedores.

“La sostenibilidad no sólo es ambiental, también es social. Depende del medio ambiente donde nos desarrollamos”, dijo la experta. Enfatizó en mirar de cerca una unión entre las políticas DEI y la Sostenibilidad como ejes del negocio.

“Integrar la DEI en la sostenibilidad es clave para el crecimiento, pero pocas empresas miden su impacto social. Es un gran error estratégico no integrar tanto la mirada reputacional, como la mirada del negocio. Todo esto es una oportunidad de crecimiento y generación de valor”.

4.Bienestar en acción. Sobre este punto, Gerez habló de alinear políticas corporativas globales con estrategias locales. “Al final del día, aunque las pautas globales son claves no podemos esperar que esas políticas respondan a necesidades de nuestra región, en nuestros países en contextos diferentes”.

El Ranking PAR 2024 analizó que cómo se mide una acción sobre otra. “Al hablar de comunicación de equidad de género, el sector financiero ha promovido esa visibilidad”.