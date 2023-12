Cinco propósitos financieros de Año Nuevo para establecer ahora

3. Pagar la deuda de la tarjeta de crédito a tiempo Si bien las transferencias de saldo pueden ayudarlo a salir de sus deudas, obtendrá el mayor beneficio si cancela su saldo antes de que finalice el período de introducción. Antes de realizar una transferencia de saldo, tómese el tiempo para familiarizarse con los términos asociados con su oferta. Eso incluye la fecha de vencimiento del período sin intereses.

4. Revisar el informe crediticio con más frecuencia. Es importante verificar periódicamente su informe crediticio para poder detectar el fraude a tiempo y asegurarse de que se informe la información correcta a las agencias de crédito.

5. No abrir más tarjetas de crédito. Si bien no existe una respuesta única sobre cuántas tarjetas de crédito debe tener, en promedio se puede tener hasta cuatro. Eso no significa que una carta sea muy poca o seis cartas sean demasiadas. Todo depende de cuántas tarjetas de crédito puedas gestionar de forma responsable.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada vez que solicita una tarjeta de crédito, ya sea que la aprueben o la denieguen, el emisor de la tarjeta obtiene su informe de crédito. Estas consultas pueden afectar negativamente su puntaje crediticio, pero se recuperará con el tiempo.