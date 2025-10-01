El precio del oro sigue rompiendo récord y se acerca a los US$4.000

Por revistaeyn.com
Los precios del oro subieron a nuevos máximos históricos después de que el gobierno de Estados Unidos cerrara después de que el Congreso no aprobara nuevos fondos federales.
El oro al contado cotizaba un 0,3 % al alza a US$3.895,33 la onza. Los futuros del oro para diciembre subieron un 0,6 % a US$3.897,10 la onza, tras haber alcanzado un máximo de US$3.922,67 la onza.
El metal amarillo ha alcanzado una serie de máximos históricos esta semana en medio de crecientes señales de estancamiento político en Estados Unidos, lo que resultó en el cierre del gobierno el miércoles después de que un proyecto de ley de gastos de última hora respaldado por el Partido Republicano no lograra aprobar una votación en el Senado, en medio de la persistente resistencia de los demócratas.
Esta incertidumbre ha mantenido a los traders sesgados hacia los refugios seguros.
Los precios de otros metales preciosos también registraron fuertes ganancias esta semana, ya que la demanda de refugio seguro se desbordó del oro, y los precios del platino y la plata alcanzaron máximos de 12 y 14 años, respectivamente.
La plata al contado subió un 1,8 % a US$47,468 la onza el miércoles, mientras que el platino al contado cayó un 0,1 % a US$1.603,65 la onza.
Los metales industriales también registraron fuertes ganancias esta semana, pero experimentaron algunas caídas el miércoles. Los futuros de cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres ganaron un 0,1 % a US$10.295,30 la tonelada, mientras que los futuros del cobre COMEX cayeron un 0,5 % a US$4,8330 dólares la tonelada.
Con información de Investing