Finanzas

El precio del oro sigue rompiendo récord y se acerca a los US$4.000

El metal amarillo ha alcanzado una serie de máximos históricos esta semana en medio de crecientes señales de estancamiento político en Estados Unidos.

Por revistaeyn.com Los precios del oro subieron a nuevos máximos históricos después de que el gobierno de Estados Unidos cerrara después de que el Congreso no aprobara nuevos fondos federales. El oro al contado cotizaba un 0,3 % al alza a US$3.895,33 la onza. Los futuros del oro para diciembre subieron un 0,6 % a US$3.897,10 la onza, tras haber alcanzado un máximo de US$3.922,67 la onza.

El metal amarillo ha alcanzado una serie de máximos históricos esta semana en medio de crecientes señales de estancamiento político en Estados Unidos, lo que resultó en el cierre del gobierno el miércoles después de que un proyecto de ley de gastos de última hora respaldado por el Partido Republicano no lograra aprobar una votación en el Senado, en medio de la persistente resistencia de los demócratas. Esta incertidumbre ha mantenido a los traders sesgados hacia los refugios seguros. Los precios de otros metales preciosos también registraron fuertes ganancias esta semana, ya que la demanda de refugio seguro se desbordó del oro, y los precios del platino y la plata alcanzaron máximos de 12 y 14 años, respectivamente.