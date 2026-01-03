Las películas de Warner sí irían al cine, pero con esta condición, según Netflix

Según fuentes anónimas , la plataforma ha defendido que los proyectos cinematográficos de Warner se exhibarían en un plazo de 17 días. Sin embargo, grandes marcas del cine, como AMC, afirman que el plazo considerable es de 45 días.

La compra de Warner Bros. por parte de Netflix sigue generando notas. Este inicio de 2026, Deadline publicó una noticia que está causando inquietud entre las cadenas de cines de Estados Unidos y todo por las condiciones de Netflix sobre exhibir las películas de Warner.

El pasado 31 de diciembre, Netflix proyectó el episodio final de Stranger Things en varias salas de cine de Estados Unidos. Muchos ven esta actitud como un gesto de buena voluntad por parte de la empresa dirigida por Ted Sarandos y Greg Peters. La transmisión podría haber generado entre 25 y 30 millones de dólares en taquilla, aunque el servicio no ha revelado las cifras oficiales.

TUDUM no ha tomado una decisión definitiva al respecto ni ha anunciado nada oficialmente.

La adquisición de US$72.000 millones por parte del gigante del streaming sobre los estudios de Warner Bros Discovery y HBO Max será objeto de escrutinio por parte de reguladores estadounidenses e internacionales, dada su escala y los 428 millones de suscriptores combinados.

Netflix insiste en que el acuerdo es necesario para desafiar a YouTube de Alphabet, que la firma de análisis de medios Nielsen considera el distribuidor de televisión más visto de Estados Unidos. Pero los abogados afirman que es poco probable que el Departamento de Justicia vea Netflix y YouTube como rivales intercambiables, dado su contenido, audiencias y modelos de negocio diferentes, reporta Reuters.