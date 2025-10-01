Estados Unidos: se activa cierre parcial del Gobierno Federal, esto debe saber

Por revistaeyn.com / EFE

La incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite fijada para este miércoles ha activado un cierre del Gobierno Federal de EEUU que por el momento afecta a servicios no esenciales pero que podría comprometer otras funciones de la Administración Central si se prolonga el bloqueo legislativo.

Los dos partidos tenían hasta las 23.59 hora local del 30 de septiembre, cuando concluía el año fiscal, para aprobar unos fondos que permitieran seguir funcionando plenamente a las agencias del Gobierno.

Este impasse se produce en un contexto de déficits crecientes, una economía que ya muestra grietas y divisiones políticas tan profundas como las que se han visto en décadas.

Nigel Green, director ejecutivo de deVere Group, comenta “Los precios del oro ya han alcanzado máximos históricos a medida que los inversores optan por activos refugio. Los rendimientos de los bonos del Tesoro oscilan, y el historial apunta a caídas durante los confinamientos, pero el rencor político y la preocupación por la deuda podrían impulsarlos al alza esta vez. El dólar estadounidense, que sigue siendo la moneda de reserva mundial, es vulnerable a los cambios en la confianza”.

Hasta el martes, los republicanos solo lograron agenciarse dos de los siete votos demócratas que necesitaban en el Senado para aprobar un paquete de financiación provisional que habría mantenido plenamente operativo al Gobierno otras siete semanas.

Por su parte, los demócratas tampoco lograron los 13 apoyos que requería su propuesta presupuestaria, que destina más financiación para la sanidad y que, al igual que el proyecto de ley republicano, fue rechazada hoy mismo en la Cámara Alta.

La clave reside ahora en cuánto durará esta suspensión parcial de operaciones de las agencias federales, que de momento no afecta a los servicios básicos en el país.

Lo que hace que el inminente cierre sea más preocupante es el contexto: desaceleración del crecimiento mundial, shocks geopolíticos y condiciones monetarias más restrictivas.

“Esto ocurre en un momento en que los inversores ya se enfrentan a un entorno impredecible”, afirma Nigel Green.