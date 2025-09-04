El Salvador adquiere casi 14.000 onzas troy de oro por primera vez desde 1990

Finanzas

Con esta adquisición, El Salvador pasa de una tenencia en oro de 44,106 onzas troy a 58,105 onzas troy, con un valor total estimado en US$207.4 millones.

Por revistaeyn.com El Banco Central de Reserva de El Salvador incrementó sus tenencias de oro al adquirir 13,999 onzas troy de oro en los mercados internacionales, como parte de una estrategia de mediano y largo plazo orientada a la diversificación y fortalecimiento de sus reservas internacionales. Con esta adquisición, El Salvador pasa de una tenencia en oro de 44,106 onzas troy a 58,105 onzas troy, con un valor total estimado en US$207.4 millones. La compra de este metal es la primera que realiza el Banco Central desde 1990.

A nivel internacional el oro representa aproximadamente el 20 % de las reservas globales mantenidas por los bancos centrales, situándose en segundo lugar detrás de las reservas denominadas en dólares. En los últimos tres años, diversos bancos centrales a nivel mundial han realizado compras anuales que superan las mil toneladas de oro. "Para el Banco Central de Reserva de El Salvador, esta adquisición es un posicionamiento de largo plazo partiendo de un equilibrio prudencial en la composición de los activos que conforman las Reservas Internacionales", dijo la entidad. Los expertos explican que el precio de los metales preciosos se ve impulsado por el aumento de las expectativas de una bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que se reunirá los próximos 16 y 17 de septiembre. Asimismo, el analista de IG Sergio Ávila explica que la "elevada volatilidad macroeconómica y política" y la debilidad del dólar impulsan al oro.