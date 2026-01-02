Brasileña Natura concluye venta de Avon pero mantiene las operaciones en América Latina

POR EFE

El fabricante de cosméticos brasileño Natura anunció este viernes que concluyó la operación para venderle a la estadounidense Regent LP el control de Avon International, pero que mantuvo tanto las operaciones como la marca de la empresa en América Latina, que pasa a ser su prioridad.

"La marca Avon en América Latina, incluyendo los derechos económicos y la propiedad intelectual, permanecen con Natura", explicó la compañía en un comunicado enviado al mercado.

La venta tampoco incluye los negocios de Avon en Rusia.

El fabricante brasileño explicó que la operación de venta anunciada en septiembre pasado fue concluida el 31 de diciembre pasado.