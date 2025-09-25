Empresario mexicano Fernando Chico Pardo compra el 25 % de Banamex

Finanzas

POR EFE Citigroup informó este miércoles que una empresa propiedad del empresario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia acordó adquirir el 25 % de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex. La transacción, que está sujeta a condiciones de cierre habituales y a la aprobación de las autoridades regulatorias mexicanas, se prevé que concluya en la segunda mitad de 2026, según detalló Citi en un comunicado. La participación del octavo hombre más acaudalado del país marca un nuevo capítulo en la venta del banco mexicano, luego de la separación de Citigroup, anunciada en enero de 2022.

La entrada de Chico Pardo, fundador de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y presidente del fondo de inversión Promecap, es vista por el banco como una señal de confianza en el futuro de Banamex. “Estamos muy entusiasmados con la relación que se inicia entre Citi, Fernando Chico Pardo y Banamex”, dijo Manuel Romo, director general de la institución. El empresario “conjuga visión estratégica, excelencia operacional y un proyecto de futuro con la excelencia a nuestros clientes al centro y basado en nuestro talento, así como un profundo compromiso con México y una gran confianza en sus perspectivas de crecimiento”, añadió el directivo. Por su parte, Chico Pardo destacó la relevancia histórica del banco fundado en 1884 y su papel en el desarrollo del país. “Estamos muy comprometidos y contentos de formar parte de Banamex, que es una institución icónica en México con un futuro muy prometedor”, expresó. El empresario añadió que su inversión tiene como objetivo acelerar la transformación digital y el crecimiento de la entidad. “Creemos que la vocación histórica de Banamex es apoyar al país y a su gente, y eso se conjuga con nuestra firme convicción de que invertir en México es la mejor opción por su potencial”, señaló.