Extienden plazo de intervención a Coopeservidores en Costa Rica

“Esta noticia no necesariamente es negativa. Creemos que, si el interventor necesita más tiempo para proceder de forma diligente con respecto a su análisis, valoración y medidas creativas de solución de la crisis de CS, así debe ser”, dijo Luis Marín inversor y representante de los afectados.

Algo que les preocupa son las implicaciones que puedan acarrear tanto la intervención de la SUGEF como los mismos allanamientos realizados por el Ministerio Público.

“Creemos que la cartera de la cooperativa de alguna manera se deteriora cada día que pasa y pensamos que existe una correlación, entre lo que este proceso significa y el deterioro de la cartera. Al no existir en este país una manera de forzar a las personas a pagar, al no haber cárcel por deuda, muchos de los deudores se atienen y no pagan puntualmente sus obligaciones, tampoco les importa manchar su récord crediticio” expresó.

Por otro lado, los afectados se cuestionan el hecho de que se cerraran los canales digitales de cobro y tampoco se haya realizado una difusión clara en los medios por parte de los interventores, para gestionar el cobro de una manera enérgica, de ahí se deriva una grave afectación a la situación financiera en la cooperativa.