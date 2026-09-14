FINANZAS PERSONALES | El costo de no tener margen financiero

Por: Elaine Miranda (*)

Hace algunos años conocí a una mujer que llevaba meses queriendo renunciar a su trabajo. Ante los ojos de cualquiera, tenía un buen puesto, un salario competitivo y una carrera que parecía ir bastante bien. ¿El problema? Su ambiente laboral se había vuelto insoportable.

Cada domingo por la tarde le entraba esa ansiedad que muchos conocen al pensar en ir a trabajar el lunes. Dormía mal, estaba agotada y sabía que necesitaba salir de ahí. Aun así, no podía renunciar. ¿Qué la ataba?

Tenía deudas, cuotas comprometidas y ningún ahorro que le permitiera pasar un par de meses sin salario.

El problema ya no era solamente financiero: su falta de margen estaba decidiendo por ella.

Cuando hablamos de bienestar financiero dentro de las empresas, solemos pensar en estrés, productividad o ausentismo. Todo eso importa, pero hay otra consecuencia menos evidente: una persona que vive financieramente al límite también pierde poder profesional.

Pierde poder para negociar un salario porque necesita aceptar la primera oferta. Pierde poder para poner límites porque le da miedo que cualquier conflicto pueda costarle el puesto. Incluso pierde poder para cambiar de trabajo, rechazar una mala oportunidad o tomarse el tiempo necesario para buscar algo mejor.

Eso es lo que hace el margen financiero: compra tiempo. Y el tiempo permite pensar y tomar mejores decisiones.

Ahora bien, a diferencia de lo que solemos pensar, no se necesita tener una fortuna guardada para experimentar esa libertad.

A veces, contar con algunos meses de gastos básicos cubiertos puede cambiar por completo la manera en que una persona entra a una negociación. No porque ya no necesite trabajar, sino porque ya no tiene que aceptar cualquier condición.