FINANZAS PERSONALES | El costo de no tener margen financiero

Por: Elaine Miranda (*)
Hace algunos años conocí a una mujer que llevaba meses queriendo renunciar a su trabajo. Ante los ojos de cualquiera, tenía un buen puesto, un salario competitivo y una carrera que parecía ir bastante bien. ¿El problema? Su ambiente laboral se había vuelto insoportable.
Cada domingo por la tarde le entraba esa ansiedad que muchos conocen al pensar en ir a trabajar el lunes. Dormía mal, estaba agotada y sabía que necesitaba salir de ahí. Aun así, no podía renunciar. ¿Qué la ataba?
Tenía deudas, cuotas comprometidas y ningún ahorro que le permitiera pasar un par de meses sin salario.
El problema ya no era solamente financiero: su falta de margen estaba decidiendo por ella.
Cuando hablamos de bienestar financiero dentro de las empresas, solemos pensar en estrés, productividad o ausentismo. Todo eso importa, pero hay otra consecuencia menos evidente: una persona que vive financieramente al límite también pierde poder profesional.
Pierde poder para negociar un salario porque necesita aceptar la primera oferta. Pierde poder para poner límites porque le da miedo que cualquier conflicto pueda costarle el puesto. Incluso pierde poder para cambiar de trabajo, rechazar una mala oportunidad o tomarse el tiempo necesario para buscar algo mejor.
Eso es lo que hace el margen financiero: compra tiempo. Y el tiempo permite pensar y tomar mejores decisiones.
Ahora bien, a diferencia de lo que solemos pensar, no se necesita tener una fortuna guardada para experimentar esa libertad.
A veces, contar con algunos meses de gastos básicos cubiertos puede cambiar por completo la manera en que una persona entra a una negociación. No porque ya no necesite trabajar, sino porque ya no tiene que aceptar cualquier condición.
Lo he visto muchísimas veces: personas altamente preparadas que permanecen durante años en lugares donde dejaron de crecer porque no pueden darse el lujo de moverse; profesionales que ganan bien, pero han comprometido tanto de su ingreso que dependen por completo del próximo pago; ejecutivos que podrían construir algo propio, pero tienen un estilo de vida que no les permite bajar temporalmente sus ingresos.
Nos gusta pensar que las decisiones profesionales se toman únicamente con base en el talento, el propósito o la ambición.
En la práctica, también se toman según cuánto dinero tenemos disponible y cuántas obligaciones nos esperan al final del mes. Y esto no es solo un problema del empleado.
Veamos la otra cara: para las empresas, un colaborador que se queda porque se siente valorado no es lo mismo que uno que se queda porque no puede irse. Ambos llegan todos los días a trabajar, pero su nivel de compromiso, energía y confianza nunca van a ser iguales.
Para cada persona, la pregunta también vale la pena: ¿cuántas decisiones de tu carrera estás tomando porque realmente las elegís y cuántas porque financieramente no tienes otra opción?
Construir un ahorro no solo sirve para enfrentar emergencias o comprar una casa; también sirve para defender tu tiempo, poner límites y elegir mejor. A veces creemos que la libertad profesional comienza con un ascenso, un nuevo puesto o un salario más alto. Muchas veces comienza mucho antes: cuando se deja de necesitar desesperadamente el próximo salario.
(*) La autora es experta financiera, conferencista internacional, autora del Libro “Mujeres y Finanzas” y fundadora de la plataforma de Educación Financiera Plata con Plática, la más leída de Nicaragua