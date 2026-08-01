La clave para destacar en una entrevista laboral está en una sola pregunta, afirma experta

Las preguntas que un candidato hace al final de una entrevista pueden marcar la diferencia entre pasar desapercibido o convertirse en la opción favorita del reclutador. Para Farah Sharghi, reclutadora de recursos humanos y perfiles técnicos, coach de carrera, conferencista y creadora de contenido, existe una interrogante capaz de cambiar por completo la percepción del entrevistador: ¿Qué problema necesita resolver realmente la empresa con esta contratación?

Después de una década reclutando talento, Sharghi sostiene que, cuando un entrevistador pregunta al candidato si tiene alguna duda, la evaluación de sus habilidades ya está prácticamente hecha. Lo que resta por descubrir es su forma de pensar y de enfrentar los desafíos del puesto.

Según la especialista, muchos aspirantes desperdician ese momento formulando preguntas genéricas sobre crecimiento profesional, cultura organizacional o las actividades diarias del cargo. En cambio, quienes buscan entender cuál es el problema que la empresa intenta solucionar demuestran una visión estratégica y una mentalidad orientada a resultados.

“Las empresas no crean vacantes por diversión. Existe un problema que alguien necesita resolver y buscan a una persona capaz de hacerlo con la menor supervisión posible. Si un candidato demuestra que ya está pensando de esa manera, deja de ser uno más entre muchos y se convierte en alguien a quien quisiera contratar de inmediato”, explica Sharghi.

La experta recomienda abordar esa inquietud con humildad y curiosidad genuina. Una manera de hacerlo es preguntar: “¿Qué está roto en este momento y esperan que esta persona pueda solucionar?”. Para la reclutadora, este enfoque transmite que el postulante está más interesado en asumir retos que en obtener un título atractivo.