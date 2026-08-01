La clave para destacar en una entrevista laboral está en una sola pregunta, afirma experta

Por revistaeyn.com
Las preguntas que un candidato hace al final de una entrevista pueden marcar la diferencia entre pasar desapercibido o convertirse en la opción favorita del reclutador. Para Farah Sharghi, reclutadora de recursos humanos y perfiles técnicos, coach de carrera, conferencista y creadora de contenido, existe una interrogante capaz de cambiar por completo la percepción del entrevistador: ¿Qué problema necesita resolver realmente la empresa con esta contratación?
Después de una década reclutando talento, Sharghi sostiene que, cuando un entrevistador pregunta al candidato si tiene alguna duda, la evaluación de sus habilidades ya está prácticamente hecha. Lo que resta por descubrir es su forma de pensar y de enfrentar los desafíos del puesto.
Según la especialista, muchos aspirantes desperdician ese momento formulando preguntas genéricas sobre crecimiento profesional, cultura organizacional o las actividades diarias del cargo. En cambio, quienes buscan entender cuál es el problema que la empresa intenta solucionar demuestran una visión estratégica y una mentalidad orientada a resultados.
“Las empresas no crean vacantes por diversión. Existe un problema que alguien necesita resolver y buscan a una persona capaz de hacerlo con la menor supervisión posible. Si un candidato demuestra que ya está pensando de esa manera, deja de ser uno más entre muchos y se convierte en alguien a quien quisiera contratar de inmediato”, explica Sharghi.
La experta recomienda abordar esa inquietud con humildad y curiosidad genuina. Una manera de hacerlo es preguntar: “¿Qué está roto en este momento y esperan que esta persona pueda solucionar?”. Para la reclutadora, este enfoque transmite que el postulante está más interesado en asumir retos que en obtener un título atractivo.
Otra pregunta que considera altamente efectiva es: “Dentro de un año, ¿qué tendría que ocurrir para que usted considere que esta contratación fue un éxito?”. Esta interrogante permite conocer cómo se medirá el desempeño y brinda al candidato la oportunidad de relacionar sus experiencias previas con los resultados que la empresa espera alcanzar.
“Muchos candidatos intentan demostrar que merecen el puesto, cuando en realidad deberían entender cómo será evaluado su éxito. Quienes hacen esta pregunta ya están imaginándose en el cargo y pensando en entregar resultados concretos”, señala.
Sharghi también destaca el valor de preguntar “¿Quién es la persona del equipo que desearía poder clonar?”, ya que ayuda a identificar los comportamientos y habilidades que distinguen a los empleados más exitosos de la organización. Asimismo, recomienda consultar “¿Qué aspecto de este trabajo suele subestimar la mayoría de las personas?”, una pregunta que suele revelar los desafíos menos visibles del puesto y abre la puerta para explicar cómo el candidato puede contribuir a resolverlos.
En opinión de la especialista, las entrevistas no deberían entenderse únicamente como una audición para conseguir empleo. Los candidatos que generan un mayor impacto son aquellos que actúan como si ya formaran parte del equipo, dedicando la conversación a comprender los problemas que deberán resolver desde el primer día.
Con información de CNBC