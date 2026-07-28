Cinco claves para aprovechar el primer salario

Finanzas

Elaborar un presupuesto, ahorrar, establecer metas y aprovechar herramientas que faciliten la administración del dinero permite construir una base financiera más sólida para el futuro.

Por revistaeyn.com Recibir el primer salario representa mucho más que el inicio de la vida laboral. Es el momento en que miles de jóvenes comienzan a tomar decisiones financieras por cuenta propia y establecen hábitos que pueden influir en su bienestar económico durante su vida. Por ello, Coopenae-Wink hace un llamado a aprovechar este primer ingreso como una oportunidad para desarrollar una relación saludable con el dinero, basada en la planificación, el ahorro y el cumplimiento de metas personales.

El contexto regional muestra avances significativos en el acceso y uso de servicios financieros. Según el Índice de Inclusión Financiera 2025, elaborado por Ipsos con información de ocho países de América Latina, la región alcanzó una puntuación de 48,5 sobre 100, consolidando cinco años consecutivos de crecimiento y acumulando un avance superior a diez puntos desde 2021. Sin embargo, especialistas coinciden en que la verdadera inclusión financiera no depende únicamente del acceso a la tecnología, sino también de contar con los conocimientos y herramientas necesarias para utilizarla de forma consciente y estratégica. “El primer salario representa mucho más que recibir un ingreso. Es el momento en que las personas comienzan a construir la relación que tendrán con el dinero durante toda su vida. Más allá de cuánto se gana, lo verdaderamente importante son las decisiones que se toman desde ese momento”, afirmó Cindy Rivera, gerente de Inclusión Financiera de Coopenae-Wink. Cinco recomendaciones para sacar el máximo provecho 1. Elaborar un presupuesto mensual Conocer cuánto dinero entra y en qué se gasta es muy relevante. Los reportes por categoría disponibles en Wink permiten visualizar fácilmente los principales gastos e ingresos y organizar un presupuesto.