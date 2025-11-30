IA, finanzas embebidas y Open Finance impulsarán la banca en 2026

“2026 será un punto de inflexión para la industria financiera en Latinoamérica. La inteligencia artificial se consolidará como un copiloto estratégico de la banca, mientras que enfoques como Open Finance 2.0 abrirán el camino hacia ecosistemas más colaborativos, eficientes y seguros. Desde Temenos creemos que la próxima ola de modernización no solo será técnica, sino también cultural, y definirá cómo los bancos construyen valor y confianza a largo plazo”, comenta Cristian Sánchez, vicepresidente de ventas para Latinoamérica en Temenos.

En 2026, la banca latinoamericana enfrentará un nuevo ciclo de modernización marcado por la consolidación de la inteligencia artificial, la expansión de los modelos de finanzas embebidas y una nueva etapa de Open Finance que redefinirá la relación entre bancos, fintechs, clientes y aliados.

El próximo año, los bancos deberán pasar de la digitalización a la transformación integral para mantenerse relevantes en un entorno de innovación continua.

Entre las tendencias que marcarán el año, Temenos identifica cinco grandes predicciones que delinearán el futuro del sector:

1. La inteligencia artificial como copiloto de la banca: la IA pasará de la automatización a la co-creación, consolidándose como un aliado clave en la gestión del riesgo, la híper-personalización de servicios y la atención al cliente. La banca dejará de ver la inteligencia artificial como una herramienta aislada y la adoptará como un copiloto que impulsa la toma de decisiones en tiempo real y eleva la calidad de la experiencia del usuario.

2. Embedded finance y nuevos modelos de banca digital: los servicios financieros estarán cada vez más integrados en plataformas no bancarias, impulsando el modelo de Banking-as-a-Service (BaaS) como estándar en la región. Según Cristian Sánchez: “la frontera entre lo bancario y lo no bancario se diluirá. Las fintechs, los comercios y las plataformas digitales se convertirán en puntos de acceso a servicios financieros, generando nuevas oportunidades de inclusión y crecimiento para la industria”.

3. Wealth management digital: el acceso a la gestión patrimonial también se transformará. La analítica avanzada y la IA permitirán ofrecer portafolios altamente personalizados, democratizando el acceso a servicios de inversión antes reservados a segmentos exclusivos. La gestión de la riqueza será más accesible, dinámica y predictiva. Los bancos podrán acompañar a sus clientes con asesorías basadas en datos y decisiones más informadas.

4. Open Finance 2.0.: la banca abierta evolucionará hacia ecosistemas de datos compartidos en tiempo real, donde las instituciones orquestarán servicios financieros híper-personalizados con base en analítica predictiva. Al mismo tiempo, la prevención del fraude y la resiliencia digital serán prioridades estratégicas. “Las instituciones financieras que mantengan una arquitectura flexible y apuesten por tecnologías emergentes no solo ganarán en eficiencia y seguridad, sino que además ofrecerán experiencias financieras más humanas, personalizadas y sostenibles”, agrega Cristian Sánchez.

5. Prevención del fraude y resiliencia: finalmente, la detección en tiempo real mediante modelos de IA avanzados será una prioridad estratégica. Las instituciones financieras no solo buscarán responder ante incidentes, sino anticiparse a ellos. La resiliencia tecnológica y la ciberseguridad serán la base de la confianza digital del futuro.