Finanzas

La precisión será el nuevo motor de la rentabilidad bancaria, según McKinsey

El informe Global Banking Annual Review 2025 de McKinsey & Company advierte que el sector bancario global enfrenta una brecha estructural entre sus altos ingresos y su bajo valor de mercado. La consultora identifica la “precisión” —basada en el uso inteligente de datos, IA y gestión granular de capital— como el factor decisivo para sostener el crecimiento y cerrar la brecha de rentabilidad.

Por revistaeyn.com El sector bancario mundial atraviesa una paradoja. En 2024, los bancos generaron utilidades cercanas a los US$1,2 billones, el nivel más alto registrado en cualquier industria. En América Latina, los ingresos netos alcanzaron US$36.000 millones, impulsados por márgenes favorables y saldos récord. Según el informe Global Banking Annual Review 2025 de McKinsey & Company, la relación ingresos-PIB regional alcanzó su punto máximo en dos décadas. Sin embargo, pese a estos resultados extraordinarios, las valoraciones bursátiles del sector se mantienen hasta un 70% por debajo del promedio de otras industrias. “Los inversores continúan escépticos respecto a la sostenibilidad de los máximos actuales”, señala el estudio, al considerar que gran parte de los beneficios responde a condiciones temporales.

Además, la productividad bancaria no ha mejorado de forma sostenida, y los enfoques tradicionales —como la expansión de escala o la segmentación masiva— no han generado un crecimiento rentable a largo plazo. El entorno competitivo, dominado por fintechs, fondos de crédito privado y gestores de patrimonio, añade presión sobre los márgenes y sobre la capacidad de generar retornos sobre el capital.

De la escala a la precisión: el nuevo paradigma de gestión

McKinsey plantea que “la precisión define el futuro de la banca”. El concepto se refiere a un modelo operativo hipergranular y dirigido por datos, donde las decisiones estratégicas se basan en información en tiempo real. “La precisión va más allá de los ajustes generales. Implica concentrar los recursos donde realmente se crea valor”, explica el reporte. La consultora identifica cuatro dimensiones clave donde los bancos deben aplicar esta lógica: Tecnología. La digitalización por sí sola ya no es suficiente. McKinsey subraya que el verdadero diferencial está en el uso selectivo y preciso de la inteligencia artificial (IA) para impulsar productividad y personalización. Los bancos deben priorizar las inversiones de alto impacto y eliminar programas dispersos, modernizando de forma quirúrgica sus sistemas centrales. El nuevo consumidor. La era de la segmentación amplia terminó. Los clientes exigen hiperpersonalización: productos, precios y experiencias ajustados al “segmento de uno”. Según McKinsey, los bancos deben aprovechar la IA y los datos para entender las preferencias individuales, fortalecer la confianza y crear experiencias fluidas en un entorno de lealtad decreciente. Eficiencia de capital. La gestión del capital ya no puede basarse en reasignaciones amplias. La “precisión” implica una disciplina línea por línea, optimizando cada dólar invertido. Los agentes de IA permiten simular escenarios, ajustar activos ponderados por riesgo y detectar bajo rendimiento, mientras que las alianzas con aseguradoras y fondos privados amplían el margen de maniobra. Fusiones y adquisiciones (M&A). En lugar de buscar tamaño, los bancos deben cerrar brechas de capacidades específicas. Las operaciones de M&A deberán enfocarse en integrar tecnología o talento diferenciado, adaptando la captura de sinergias a cada mercado local.

La irrupción de la Inteligencia Artificial Agentiva

Uno de los puntos más disruptivos del estudio es la irrupción de la Inteligencia Artificial Agentiva (Agentic AI), una generación de sistemas capaces de tomar decisiones autónomas, coordinar procesos de extremo a extremo y colaborar con humanos. Según McKinsey, este salto tecnológico marca el paso de la automatización reactiva a una IA estratégica y autónoma, que transforma por completo la operación bancaria: desde la atención al cliente hasta la gestión de riesgos. Estos modelos, impulsados por Large Language Models (LLMs), permiten a los bancos analizar grandes volúmenes de datos no estructurados, optimizar costos y personalizar la relación con el cliente en tiempo real. Las entidades que integren de manera efectiva estas herramientas podrán escalar productividad sin perder precisión, un equilibrio que definirá la próxima etapa de crecimiento.

Un consumidor menos leal, más digital

El reporte destaca también un cambio estructural en el comportamiento del cliente bancario. Los consumidores son ahora más digitales y menos leales, y esperan experiencias simples, personalizadas y sin fricciones. La influencia de la inteligencia artificial, el auge de las finanzas embebidas y las nuevas generaciones que pronto heredarán una gran parte de la riqueza mundial están transformando el panorama competitivo. En este contexto, la precisión se convierte en el puente entre el banco y su cliente. “Los bancos que logren anticipar y ofrecer exactamente lo que el cliente espera estarán mejor posicionados; quienes no lo hagan abrirán espacio a una nueva ola de fintechs impulsadas por IA”, concluye McKinsey.

Crecimiento con precisión: la nueva frontera del valor bancario