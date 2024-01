Industriales de Costa Rica consideran que rebaja de Tasa Política Monetaria es insuficiente

Para tomar esta decisión, la entidad tomó en consideración, en el ámbito nacional, que el crecimiento económico ha sido robusto, impulsado tanto por la producción de las empresas del régimen definitivo como de los regímenes especiales de comercio. El Índice Mensual de Actividad Económica creció a una tasa interanual de 5,3 % y a una tasa media de 5,6 % en noviembre pasado; no obstante, en los últimos meses esta tasa se ha moderado.

Además, en diciembre de 2023 el indicador interanual de inflación general fue negativo por sétimo mes consecutivo, mientras que el promedio de los indicadores de inflación subyacente continúa en valores positivos, pero bajos, por lo que ambos se ubican por debajo del rango de tolerancia alrededor de la meta de inflación (3,0 % ± 1 p.p.). Específicamente, al término del 2023 la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor fue de -1,8 % y la del promedio de los indicadores de inflación subyacente fue 0,2 %.

Impacto en empresarios

Al respecto, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) consideró que la rebaja aplicada a la TPM es "excesivamente gradual y no impactará en el tipo de cambio".

Sergio Capón, presidente de la CICR afirmó que “la rebaja es excesivamente ‘prudente’ y gradual, y no se da el golpe de timón que esperábamos, porque no contribuye a disminuir más rápidamente las altas tasas de interés, ni a reducir el exceso de dólares en el mercado, y con ello no se incidirá en generar condiciones para que el tipo de cambio rompa su trayectoria descendente”.

Los industriales argumentan que la inflación ya está controlada y que la continuidad de medidas restrictivas representa, no solo la pérdida de competitividad actual del sector productivo, sino que también tienen potenciales efectos negativos sobre la economía y el sistema financiero, como el aumento de las pérdidas del Banco Central y el crecimiento del crédito en dólares, que aumenta el riesgo cambiario para el sistema financiero.

“Un colón tan apreciado como el que tenemos, va a tener impactos negativos en el mediano y largo plazo en la estructura productiva del país, y por lo tanto en la generación de empleo que requerimos”, concluyó Capón.