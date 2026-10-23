Informe: Pymes pueden generar hasta ocho veces más retorno para banca en Latinoamérica

Finanzas

El estudio elaborado por Visa señala que las relaciones financieras con estos negocios generan, en promedio, cinco veces más retorno que las vinculadas con clientes de banca de consumo a nivel global.

Por revistaeyn.com Las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan una oportunidad estratégica para impulsar el crecimiento de bancos, fintechs e instituciones financieras en Latinoamérica, en un contexto marcado por la digitalización de los servicios y la expansión de los pagos electrónicos. El potencial de este segmento se refleja en el informe global The Multiplier Effect: Visa 2026 Small Business Banking Report, elaborado por Visa a partir de una encuesta a más de 5,600 propietarios de pequeñas empresas y entrevistas con líderes de banca para pymes en 17 mercados.

El estudio señala que las relaciones financieras con estos negocios generan, en promedio, cinco veces más retorno que las vinculadas con clientes de banca de consumo a nivel global. En los mercados latinoamericanos analizados, entre ellos Brasil, México, Colombia y Chile, el multiplicador alcanza aproximadamente ocho veces, lo que evidencia el atractivo de este segmento para las entidades financieras. La relevancia económica de las pymes también respalda esta oportunidad. En América Latina y el Caribe, las micro, pequeñas y medianas empresas representan alrededor del 99 % del total de compañías y generan más del 60 % del empleo formal. Además, estimaciones regionales sitúan en unos 93 millones el número de mipymes existentes. “Las PYMEs son uno de los segmentos más dinámicos y relevantes para el futuro financiero de Centroamérica y el Caribe”, afirmó Rodrigo Barros, vicepresidente de Productos para Visa Centroamérica y el Caribe.