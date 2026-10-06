Stablecoins están ganando terreno en los pagos empresariales

Finanzas

En el año fiscal 2026 hasta la fecha, aproximadamente el 17 % del volumen de tarjetas vinculadas a stablecoins de Visa ocurrió en programas de tarjetas empresariales y comerciales.

Por revistaeyn.com Visa presentó nuevos datos que muestran la creciente adopción de stablecoins en pagos empresariales y programas de tarjetas comerciales. Los resultados indican que las stablecoins se están utilizando cada vez más como infraestructura financiera. Los hallazgos llegan en un momento en que empresas, instituciones financieras y proveedores de pagos exploran cada vez más las stablecoins para liquidaciones, gestión de tesorería, desembolsos y comercio transfronterizo.

Los nuevos datos de Visa muestran que aproximadamente el 17 % del volumen de tarjetas vinculadas a stablecoins en lo que va de año fiscal 2026 se generó en programas de tarjetas empresariales y comerciales. Actualmente, Visa respalda más de 160 programas de tarjetas vinculadas a stablecoins que abarcan actividades de tarjetas de consumo, empresariales y comerciales. El volumen de pagos en estos programas ha crecido casi un 200 % interanual.Las empresas están explorando cada vez más las stablecoins para liquidaciones, gestión de tesorería, desembolsos y comercio transfronterizo. “Las empresas no buscan nuevas tecnologías de pago solo por innovar. Buscan formas confiables y seguras de mover el dinero”, dijo Mark Nelsen, director global de Productos, Soluciones Comerciales y de Movimiento de Dinero de Visa. “Lo que está cambiando es que las stablecoins forman parte cada vez más de la conversación sobre aplicaciones empresariales reales, desde pagos a proveedores y operaciones de tesorería hasta comercio transfronterizo”.