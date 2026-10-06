Stablecoins están ganando terreno en los pagos empresariales

Por revistaeyn.com
Visa presentó nuevos datos que muestran la creciente adopción de stablecoins en pagos empresariales y programas de tarjetas comerciales. Los resultados indican que las stablecoins se están utilizando cada vez más como infraestructura financiera.
Los hallazgos llegan en un momento en que empresas, instituciones financieras y proveedores de pagos exploran cada vez más las stablecoins para liquidaciones, gestión de tesorería, desembolsos y comercio transfronterizo.
Los nuevos datos de Visa muestran que aproximadamente el 17 % del volumen de tarjetas vinculadas a stablecoins en lo que va de año fiscal 2026 se generó en programas de tarjetas empresariales y comerciales. Actualmente, Visa respalda más de 160 programas de tarjetas vinculadas a stablecoins que abarcan actividades de tarjetas de consumo, empresariales y comerciales.
El volumen de pagos en estos programas ha crecido casi un 200 % interanual.Las empresas están explorando cada vez más las stablecoins para liquidaciones, gestión de tesorería, desembolsos y comercio transfronterizo.
“Las empresas no buscan nuevas tecnologías de pago solo por innovar. Buscan formas confiables y seguras de mover el dinero”, dijo Mark Nelsen, director global de Productos, Soluciones Comerciales y de Movimiento de Dinero de Visa. “Lo que está cambiando es que las stablecoins forman parte cada vez más de la conversación sobre aplicaciones empresariales reales, desde pagos a proveedores y operaciones de tesorería hasta comercio transfronterizo”.
Durante años, las stablecoins han estado asociadas con actividades de operaciones bursátiles en los mercados de activos digitales, ayudando a los usuarios a moverse entre criptomonedas y realizar transacciones en exchanges de criptomonedas.
Hoy, las empresas están utilizando cada vez más las stablecoins para pagos, operaciones de tesorería y gestión de liquidez.
Según un estudio reciente de la industria elaborado por Allium los pagos son actualmente el caso de uso de stablecoins de más rápido crecimiento, con un volumen anual de pagos estimado entre US$401.000 millones y US$527.000 millones. Las principales categorías de pagos empresariales incluyen tarifas de servicios (US$56.000 millones), las nóminas (US$43.000 millones) y pagos a proveedores (US$28 mil millones).
De todos los flujos de pago analizados, los pagos B2B tuvieron la mayor proporción de operaciones transfronterizas, con un 43 % del volumen ocurriendo entre mercados.