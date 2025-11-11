¿Qué tecnologías están impulsando la transformación digital bancaria?

Finanzas

Las fintechs y nuevos actores digitales están utilizando la inteligencia artificial para escalar rápidamente, reducir costos y personalizar servicios.

Por revistaeyn.com Los servicios bancarios y financieros se encuentran entre los sectores más exigentes en términos de rendimiento tecnológico, requiriendo disponibilidad en línea 24/7, integridad de los datos y ciberseguridad como requisitos mínimos, no como diferenciadores. Al igual que otras industrias impulsadas por datos, la aceleración tecnológica, las nuevas regulaciones y la expectativa de experiencias digitales fluidas están obligando a las instituciones financieras a rediseñar sus entornos tecnológicos con infraestructuras de TI que no solo deben operar de manera confiable, sino también permitir la aceleración de la transformación digital.

Según datos recientes, el 52 % de las instituciones financieras en América Latina están fortaleciendo sus pilas tecnológicas o tienen planes inmediatos para hacerlo. Muchas de ellas reconocen que su infraestructura actual es el principal obstáculo para desplegar nuevas capacidades, como la hiperpersonalización, experiencias sin fricción para el cliente, prevención de fraudes, desarrollo de nuevos productos, automatización, análisis predictivo e inclusión financiera más amplia. Superar esta brecha puede tener impactos económicos reales: Accenture estima que el uso de inteligencia artificial representa un crecimiento del 2,8 % del PIB para diversos países latinoamericanos. “El verdadero reto para los equipos de TI no es solo garantizar la continuidad operativa, sino anticiparse al cambio y preparar una infraestructura capaz de integrar tecnologías emergentes, permitiendo así una transformación digital continua en la banca”, explica Gustavo Pérez, director de Desarrollo de Negocios para Vertiv Latinoamérica. Hoy en día, la infraestructura de TI cumple un rol mucho más estratégico: respalda operaciones críticas, habilita servicios digitales complejos, permite capacidades analíticas avanzadas y garantiza disponibilidad en todo momento. Los centros de datos—ya sean locales, híbridos o distribuidos—son el corazón de la transformación digital de la infraestructura bancaria. Su diseño y rendimiento determinan la capacidad de respuesta de todo el sistema financiero. Además, tecnologías como la inteligencia artificial (IA) están redefiniendo las reglas del juego. Las fintechs y nuevos actores digitales están utilizando IA para escalar rápidamente, reducir costos y personalizar servicios. “La modernización de la infraestructura bancaria es una necesidad inmediata, e invertir en ella y adoptarla representa la oportunidad de posicionarse como habilitador estratégico de la transformación digital en un sector como el bancario, que no puede permitirse fallar”, concluye el experto de Vertiv.

TECNOLOGÍAS CLAVE

Pero ¿qué tecnologías están impulsando la transformación digital bancaria? Pérez destaca las siguientes: · Modernización de centros de datos híbridos y distribuidos. Las instituciones buscan infraestructuras listas para crecer en entornos multicloud, operando con eficiencia energética y ofreciendo redundancia y continuidad. Esto requiere equipos avanzados, enfriamiento inteligente, gestión remota y capacidad de escalamiento sin interrupciones. · Edge computing como capa crítica. Las aplicaciones financieras en tiempo real—desde la incorporación digital hasta el análisis predictivo—requieren procesamiento cercano a la fuente de datos. Diseñar, implementar y mantener estos nodos edge es una necesidad creciente que se debe atender. · Ciberseguridad integrada desde la etapa de diseño. A medida que las arquitecturas se vuelven más distribuidas, también lo hacen las amenazas. Las soluciones de confianza cero, el cifrado de extremo a extremo y tecnologías como blockchain son clave para proteger datos sensibles y cumplir con regulaciones. Los integradores con experiencia en seguridad tienen una clara ventaja competitiva, especialmente cuando ofrecen soluciones integrales como los switches KVM seguros de Vertiv para prevenir accesos no autorizados, sistemas de acceso remoto que garantizan conectividad cifrada y gestión de vulnerabilidades a través de su equipo de respuesta a incidentes de seguridad (SIRT), que monitorea y responde activamente a amenazas emergentes.