Este es el consejo número 1 de LinkedIn para los jóvenes que buscan empleo en 2026

Por revistaeyn.com Los jóvenes que buscan su primer empleo se enfrentan a un escenario menos alentador que el de años anteriores. Ante esta realidad, LinkedIn ha compartido una recomendación clave para quienes están dando sus primeros pasos profesionales: comenzar en pequeño puede marcar la diferencia. De acuerdo con las proyecciones de la red profesional para 2026, las empresas de menor tamaño —aquellas con menos de 250 colaboradores— se perfilan como el principal punto de entrada al mundo laboral para los recién graduados y trabajadores sin experiencia previa.

Lejos de ser una opción secundaria, estas organizaciones concentran un amplio abanico de oportunidades que suelen pasar desapercibidas frente al atractivo de las grandes corporaciones. Karin Kimbrough, economista jefe de LinkedIn, explica que al analizar quiénes están contratando actualmente, los negocios pequeños mantienen ventajas claras para los perfiles junior. Estas compañías no solo representan una porción significativa del tejido productivo, sino que también suelen incorporar una mayor proporción de talento en etapas iniciales de su carrera. A nivel global, el Banco Mundial estima que las pequeñas y medianas empresas constituyen cerca del 90 % del total de negocios y generan más de la mitad del empleo mundial.

DESEMPLEO JUVENIL

Para quienes buscan abrirse camino, este dato no es menor. “Ahí es donde se concentra gran parte del potencial”, señala Kimbrough, al subrayar que los primeros años laborales son clave para adquirir experiencia práctica, independientemente del prestigio de la marca empleadora. El contexto actual refuerza esta recomendación. En los últimos años, la contratación de personal en posiciones de entrada ha mostrado un retroceso significativo. Un informe de LinkedIn publicado en mayo indica que este tipo de contrataciones ha caído más de 20 % desde 2020, una disminución mayor a la observada en el mercado laboral en general. A esto se suma un nivel de desempleo juvenil que duplica el promedio nacional en Estados Unidos, tanto para jóvenes con estudios universitarios como para quienes solo cuentan con educación secundaria.