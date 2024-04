Opinión: ¿Cúanto debería ahorrar?

Ser millonario implica tener un millón o más a tu nombre, escoge la moneda que te guste para el cálculo. Ahora enfoquémonos en la pregunta, ¿cuánto debería ahorrar?

Esto varía grandemente según tus aspiraciones, según la etapa de tu vida en la que estas y las metas que te has trazado.

El ahorro en sí mismo no es un fin al que debemos aspirar, el ahorro nos habilita para otros fines. De esta forma, una de las cosas que te puede ayudar a ahorrar de mejor forma y más rápido, es establecer los objetivos que tienes para el ahorro que estás buscando. Puedes ponerte metas de ahorro de corto plazo, por ejemplo, ahorrar US$1.000 para realizar un viaje en 6 meses.

Metas de mediano plazo, ahorrar US$10.000 para comprar un vehículo en 1 año, o metas de largo plazo, ahorrar US$75.000 para el enganche de una casa. Los montos y ejemplos son solo con fines ilustrativos y poco tienen que ver con la realidad.

En mi caso, mi meta principal hoy en día, es ahorrar para poder invertir la mayor cantidad posible, y a la vez, disfrutar de las cosas que más valoro en la vida.

Mi fin último con esto es que llegue el momento en el que no "tenga" que trabajar.

Quiero alcanzar la libertad financiera, porque lo que más valoro es mi tiempo y poder dedicarlo a lo más importante para mí. Quiero llegar a decir un día, únicamente voy a trabajar en lo que más me gusta y apasiona, no necesito trabajar en nada más. Aunque no te he dado una regla definitiva, porque no las hay, si hay algunas guías que nos pueden orientar en cuanto a la cantidad o porcentajes que deberías ahorrar.