Remesas a Honduras aumentaron 25 % hasta agosto y sumaron US$7.940,6 millones

Más del 88 % de los envíos proviene de Estados Unidos , donde -según la institución monetaria- viven alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre inmigrantes legales e indocumentados.

Honduras recibió 9.743 millones de dólares en remesas durante 2024, y según proyecciones del BCH, en 2025 superará los 10.259,7 millones de dólares.

En agosto, ingresaron al país 1.025,9 millones de dólares en remesas, cifra inferior a los 1.136,1 millones del mes previo, detalla el documento.

Según un informe del organismo hondureño, este monto supera en 1.585,9 millones de dólares lo registrado entre enero y agosto de 2024 (6.354,7 millones de dólares).

Las remesas familiares a Honduras aumentaron 25 % interanual hasta agosto pasado y sumaron 7.940,6 millones de dólares, informó este sábado el Banco Central hondureño (BCH).

España es el segundo emisor con el 8,5 %, seguido por Alemania, Costa Rica, Guatemala, Italia, México, Panamá, Perú y Serbia, que en conjunto aportan el 3,2 % restante.

En un país de aproximadamente 10 millones de habitantes, las madres son las principales receptoras de las remesas (más del 39 %), y más del 67 % de estos recursos se destina a gastos de manutención, precisó el BCH.

Además, el 27,4 % de los hondureños en el exterior realiza transferencias extraordinarias al menos una vez al año para financiar construcción o compra de vivienda o terrenos, eventos familiares, atención médica, servicios fúnebres y otros gastos.

La encuesta también indica que el 46,4 % de los inmigrantes piensa regresar a vivir a Honduras, mientras que el 22 % no respondió o no está seguro.

Estados Unidos (78,5 %) y España (17,7 %) se consolidan como los principales destinos de migración entre los familiares de los inmigrantes encuestados, lo que refleja la persistencia de patrones migratorios tradicionales impulsados por redes familiares, afinidad cultural y la búsqueda de mayores oportunidades económicas.

Las remesas familiares equivalen al 25,6 % del producto interno bruto (PIB) de Honduras y constituyen una fuente esencial para el consumo de millones de hogares, además de impulsar sectores como el comercio, la construcción y los servicios.

Este flujo de dinero es la principal fuente de divisas de Honduras, superando a las exportaciones de café, productos de la maquila (industria ensambladora), camarón y otros rubros, que representan en conjunto el 14,6 % del PIB.