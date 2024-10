Seis recomendaciones para iniciar a invertir y diversificar sus fuentes de ingresos

Por revistaeyn.com

Cada vez más personas buscan convertirse en inversionistas para construir nuevas formas de ingreso; sin embargo, en ocasiones no saben qué elementos deberían tomar en cuenta a la hora de iniciar para que esta realmente impacte sus finanzas de forma positiva.

Juan Manuel Echeverri, CEO de Amstel Financial Group, señaló que uno de los principales errores que se comenten a la hora de realizar inversiones, es no contar con una planificación sólida, lo que puede provocar que no se saque el mayor provecho financiero. Otro de los errores, señaló, es priorizar la especulación.