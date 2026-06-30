Banca de Latinoamérica duplica en rentabilidad a la de Europa: cómo lo logra

Por: Revistaeyn.com (Con información de McKinsey&Co)
La banca mayorista de América Latina registró rentabilidades promedio del 16,1% entre el 2021 y el 2024, frente a un 8,6% en Europa y un 10,0% en Norteamérica en el mismo periodo.
Pese a la inestabilidad económica y la volatilidad, la región latinoamericana ha destacado por su capacidad de recuperación y niveles de rentabilidad.
Los resultados se basan en modelos operativos que han permitido que las instituciones líderes, naveguen por entornos complejos y limitados.
La banca latina mantiene una ventaja competitiva mediante productos innovadores, relaciones profundas con sus clientes y un conocimiento especializado en sectores estratégicos.
Dicho enfoque ofrece lecciones valiosas para la banca global sobre resiliencia y disciplina para prosperar en mercados inciertos y estructuralmente difíciles, de acuerdo con McKinsey & Company.
Investigación de mercado
McKinsey encuestó a 370 grandes responsables de la toma de decisiones corporativas para explicar los mecanismos detrás del rendimiento sostenido de la región.
Dentro de los hallazgos, se destaca que los bancos son los grandes impulsores de la financiación corporativa dada la superficialidad de los mercados de capital.
En los principales mercados, el préstamo mayorista representa una parte sustancial del crédito corporativo, con niveles de morosidad relativamente estables. La banca corporativa y de inversión (CIB) representa más del 37,5% de los ingresos bancarios de la región.
También se identificó que, durante periodos de volatilidad, la interacción entre bancos y clientes se profundiza en lugar de retroceder. Esto permite a las instituciones estar al tanto de sus exposiciones y ampliar la cuota de cartera de forma selectiva.
Sin embargo, esta dinámica está siendo cada vez más desafiada por los nuevos actores (neobancos y fintechs) nativos digitales que invierten agresivamente en la experiencia de los clientes.
Aproximadamente dos tercios de los encuestados en distintos segmentos afirman que su modelo ideal de relaciones se está centrando más en lo digital.
Financiación corporativa a la medida
La financiación a largo plazo se rige por principios diferentes al crédito a corto plazo que domina los balances mayoristas latinoamericanos.
Las exposiciones a mayor tiempo se estructuran en torno a modelos de flujo de caja específicos de cada sector, marcos regulatorios y, en muchos casos, la participación de bancos públicos o de desarrollo.
La banca latinoamericana tiende a operar con equipos sectoriales dirigidos por personal sénior y especialistas del sector, lo que conduce a una mayor integración de la experiencia dentro de los equipos bancarios.
La especialización sectorial es el factor de decisión principal para los grandes clientes corporativos, superando a menudo las consideraciones de precio.
La innovación sigue siendo la constante que marca una gran diferencia. Las instituciones siguen introduciendo nuevos productos y herramientas, y muchas de las innovaciones se han convertido en negocio.
Para afrontar la avalancha, los bancos podrían adoptar un enfoque de gestión de carteras de alta velocidad similar al de una firma de capital riesgo o una incubadora de start-ups.
Eso significa tomar decisiones mucho más rápido sobre qué próximas tendencias fracasarán, cuáles podrían servir y cuáles probablemente se convirtieran en negocio.
La capacidad de los bancos para obtener ventajas a través de la innovación está cada vez más condicionada por la priorización de productos y servicios, no por el volumen.
Si los bancos quieren transformar su modelo operativo, simplemente desplegar IA no es suficiente; por eso McKinsey sugiere que la ventaja competitiva vendrá de integrarla en los motores principales de toma de decisiones y de ingreso.
Adoptar una vista panorámica podría marcar la diferencia, empoderando a los líderes con la información que necesitan para tomar decisiones estratégicas más precisas.