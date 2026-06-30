Inteligencia E&N

Banca de Latinoamérica duplica en rentabilidad a la de Europa: cómo lo logra

La clave ha estado en un modelo de financiación corporativa a la medida, relación profunda con los clientes e innovación. Las instituciones ganadoras serán aquellas que traten la volatilidad, no como un desafío a gestionar sino como una condición a dominar.

Por: Revistaeyn.com (Con información de McKinsey&Co) La banca mayorista de América Latina registró rentabilidades promedio del 16,1% entre el 2021 y el 2024, frente a un 8,6% en Europa y un 10,0% en Norteamérica en el mismo periodo. Pese a la inestabilidad económica y la volatilidad, la región latinoamericana ha destacado por su capacidad de recuperación y niveles de rentabilidad. Los resultados se basan en modelos operativos que han permitido que las instituciones líderes, naveguen por entornos complejos y limitados. La banca latina mantiene una ventaja competitiva mediante productos innovadores, relaciones profundas con sus clientes y un conocimiento especializado en sectores estratégicos. Dicho enfoque ofrece lecciones valiosas para la banca global sobre resiliencia y disciplina para prosperar en mercados inciertos y estructuralmente difíciles, de acuerdo con McKinsey & Company.

Investigación de mercado

McKinsey encuestó a 370 grandes responsables de la toma de decisiones corporativas para explicar los mecanismos detrás del rendimiento sostenido de la región. Dentro de los hallazgos, se destaca que los bancos son los grandes impulsores de la financiación corporativa dada la superficialidad de los mercados de capital. En los principales mercados, el préstamo mayorista representa una parte sustancial del crédito corporativo, con niveles de morosidad relativamente estables. La banca corporativa y de inversión (CIB) representa más del 37,5% de los ingresos bancarios de la región.

También se identificó que, durante periodos de volatilidad, la interacción entre bancos y clientes se profundiza en lugar de retroceder. Esto permite a las instituciones estar al tanto de sus exposiciones y ampliar la cuota de cartera de forma selectiva.

Sin embargo, esta dinámica está siendo cada vez más desafiada por los nuevos actores (neobancos y fintechs) nativos digitales que invierten agresivamente en la experiencia de los clientes.

Aproximadamente dos tercios de los encuestados en distintos segmentos afirman que su modelo ideal de relaciones se está centrando más en lo digital.



Financiación corporativa a la medida