Exclusivo E&N/ Ranking Bancos Panamá 2026, líderes de una plaza estratégica

Inteligencia E&N

El Centro Bancario Internacional de Panamá supera los US$164.000 millones en activos y fortalece su posición como hub financiero regional. En el especial de investigación de E&N analizamos los movimientos del sector, las fusiones que reconfiguran el mercado y el desempeño de los 30 bancos más importantes por activos, utilidades, depósitos y cartera de crédito.

Por: José H. Gómez - Estrategia & Negocios Panamá continúa consolidando una de las plataformas financieras más importantes de América Latina. A pesar de un entorno internacional más exigente y de los desafíos que enfrenta la economía regional, el Centro Bancario Internacional (CBI) mantiene indicadores de solidez, liquidez y rentabilidad que le permiten fortalecer su papel como puente financiero entre Centroamérica, Sudamérica y los mercados globales. Al cierre del primer trimestre de 2026, el CBI alcanzó activos netos por US$164.208,5 millones, un crecimiento interanual de 4,5%, mientras que los activos productivos externos superan los US$70.000 millones, reflejando la creciente importancia de la intermediación regional dentro del modelo de negocios de la banca panameña. Este desempeño es analizado en profundidad en el nuevo Especial Ranking de Bancos Panamá 2026 de E&N, una investigación que examina la evolución del sistema financiero, identifica a los líderes del mercado y presenta los principales movimientos corporativos que están redefiniendo la industria.

Una banca que mira cada vez más hacia la región

Uno de los hallazgos más relevantes del especial es la creciente internacionalización de la banca panameña. Según cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), el crédito externo representa ya el 43% del total de la cartera, frente al 26% registrado en 2020. La tendencia confirma el papel de Panamá como centro de financiamiento para operaciones corporativas, comercio internacional y proyectos regionales. Moody's Local ha señalado que esta mayor exposición internacional fortalece la diversificación de riesgos y amplía las fuentes de fondeo, aunque también incrementa la sensibilidad del sistema frente a los ciclos económicos globales. Mientras tanto, el mercado doméstico continúa apoyándose en segmentos como banca corporativa, hipotecas, consumo y servicios financieros, aunque persisten desafíos para ampliar el acceso al crédito de pequeñas empresas y emprendedores.

Los protagonistas del ranking

La investigación de E&N identifica a los bancos que dominan la industria financiera panameña en cuatro variables estratégicas: activos, utilidades, depósitos y créditos. Cinco entidades ya superan los US$10.000 millones en activos, reflejando el elevado nivel de concentración y escala que caracteriza a la plaza financiera.

Banco General encabeza el ranking por tamaño, seguido por Banco Nacional de Panamá, BAC, Bladex y Banistmo, instituciones que continúan desempeñando un papel determinante en el financiamiento de la economía y en la expansión regional del sistema. En materia de rentabilidad, BAC se posicionó como el banco con mayores utilidades netas del sector durante 2025, impulsado por una estrategia de crecimiento que este año incorpora uno de los procesos de integración más relevantes del mercado: la fusión con Multibank.

Fusiones que cambian el mapa financiero

El último año también estuvo marcado por importantes movimientos corporativos. Entre ellos destaca la adquisición de Banistmo por parte de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, una operación que modifica el equilibrio competitivo de uno de los mercados financieros más importantes de la región. Asimismo, Davivienda culminó la integración de los negocios adquiridos a Scotiabank en Panamá, Costa Rica y Colombia, mientras BAC avanza en la consolidación de la fusión con Multibank, una transacción llamada a reforzar su posición dentro del sistema. Estas operaciones no solo reordenan el ranking de los principales jugadores, sino que anticipan una etapa de mayor competencia, digitalización y búsqueda de eficiencia operativa.

Una radiografía completa del sistema