Menos del 20 % de trabajadores informales en Latinoamérica con nivel avanzado de inclusión financiera

Países como Argentina, Chile y Panamá son los que tienen a una mayor proporción de trabajadores informales en un nivel avanzado de inclusión financiera.

De acuerdo con la investigación, las brechas más grandes entre trabajadores informales y formales en el nivel alcanzado de inclusión financiera resaltan en Chile (34 puntos porcentuales de diferencia) de diferencia, Perú (33 puntos), Argentina (31 puntos porcentuales) y Ecuador (31 puntos); aunque hay que considerar en el análisis de estos resultados que estos países poseen porcentajes distintos de trabajadores informales.

A nivel regional, los trabajadores informales poseen menos productos de ahorro, seguros y crédito comparados con los formales. El 30 % de los informales no tiene productos de ahorro o seguros, frente al 7 % de los formales. Entre los trabajadores informales, el 28 % posee al menos un producto de crédito, en comparación con el 51 % de los formales.

El análisis por país muestra particularidades en la tenencia de productos de ahorro. En Chile (85 %), Argentina (78%), Colombia (78%), Ecuador (74 %) y Panamá (73 %), la proporción de trabajadores informales que posee productos de ahorro es superior al promedio regional (58 %).

La tenencia de seguros también refleja una disparidad, con solo la mitad de los trabajadores informales (50 %) poseyendo al menos un producto de este tipo, frente al 76 % de los formales. Las mayores brechas se encuentran en seguros de vida (22 % vs 7 %), vehiculares (21 % vs 8 %) y de salud privados (19 % vs 6 %), lo que sugiere que los trabajadores informales están menos protegidos frente a riesgos.