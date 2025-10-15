Así es la 'Copa Messi': un torneo entre las mejores canteras del mundo

POR EFE

El argentino Lionel Messi anunció este martes que el próximo diciembre organizará en Miami la Copa Messi, un torneo que reunirá a ocho de las mejores canteras de fútbol en el mundo.

"Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!", informó el astro argentino a través de Instagram.

Los equipos sub-16 del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Chelsea e Inter Miami serán los participantes en la primera edición de la competición, que se celebrará en Miami del 9 al 14 de diciembre, según Messi.