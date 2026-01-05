'Avatar: Fire and Ash' supera los US$1.000 millones de recaudación mundial

Por Agencia EFE

'Avatar; Fire and Ash', la tercera entrega de la saga de James Cameron, ha superado tras 18 días en taquilla los US$1.000 millones de recaudación en todo el mundo, US$306 millones de ellos en Estados Unidos y US$777 millones en el resto de mercados, según la web Box Office Mojo.

Las anteriores entregas de la saga también superaron los US$1.000 millones. La segunda entrega lo hizo tras 14 días en cartelera y la primera a los 17 días, según señala Variety. Ambas también superaron posteriormente los US$2.000 millones de recaudación.

El gran motor de la recaudación de la tercera entrega de la saga de acción ha sido el público fuera de Estados Unidos.

Los países que más recaudación han conseguido para la película han sido China -US$138 millones-, Francia -US$81 millones-, Alemania -US$64 millones- y Corea -US$44 millones-.

'Avatar: Fire and Ash' es el tercer estreno de Disney de 2025 que supera los US$1.000 millones, tras 'Lilo y Stitch' y 'Zootopia 2'.

La recaudación de la taquilla este fin de semana en Estados Unidos se mantiene similar al anterior, tras el puesto número uno para 'Avatar: Fire and Ash', se encuentra 'Zootopia 2' en el segundo puesto -US$19 millones- y 'The Housemaid' -US$14.9 millones-, 'Marty Supreme' -US$12.6 millones- y 'Anaconda'-US$10 millones-, cerrando los cinco primeros puestos.

'Zootopia 2' acumula desde su estreno -26 de noviembre- un total de US$1.588 millones, en gran medida aupada por el éxito de público internacional -US$1.224 millones-.

Este pasado fin de semana volvió a ser número uno de la taquilla en China dejando en segundo lugar la saga de Avatar, donde ha alcanzado una recaudación de US$598 millones desde su estreno.

La película se ha convertido en todo un éxito en el país, donde el público acude al cine con sus mascotas.