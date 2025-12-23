Créditos corporativos marcan nuevos techos con operaciones de US$1.000 millones

Finanzas

Una creciente ola de fusiones y adquisiciones en la región ha impulsado la demanda y montos de préstamos para financiar este tipo de tratos, observa Citi.

Por Pablo Balcáceres - Estrategia & Negocios Las grandes empresas en Centroamérica están vitaminando su crecimiento con expansiones internacionales e incrementan su apetito por recursos financieros. En la última década, el tamaño de los montos de créditos corporativos se ha multiplicado hasta por 10. Las necesidades por créditos corporativos en la región incluso ya tocan los US$1.000 millones, sobre todo para apalancar sus procesos de expansión, observa Pablo del Valle, CEO de Citi para Centroamérica y el Caribe. Citi documenta un aumento significativo para contratar sus servicios de asesoría para fusiones y adquisiciones(M&A). Tanto los volúmenes como el tamaño delas transacciones están alcanzando nuevas cotas y, así, se convierten en el motor del mercado crediticio. “Hace 10 años el promedio de una adquisición andaba por los US$100 millones... US$200 millones; el promedio de las adquisiciones que asesoramos este año está más cercano a los US$1.000 millones. Los números son muy grandes”, comenta del Valle. “Me parece que los grandes corporativos centroamericanos están en búsqueda de usar el skillset, de usar loque saben hacer bien para seguir creciendo. Y eso lo que implica es que van a buscar nuevas geografías con los mismos negocios, o nuevos negocios en las mismas grafías”, analiza el líder del banco especializado en las finanzas corporativas. En esencia, la diversificación se encuentra en el centro de las ambiciones de la gran empresa centroamericana, que se zambulle en la búsqueda de nuevos mercados sin descuidar la rentabilidad, eficiencia y solidez que ya tienen la región, continúa. Estados Unidos, el Caribe, Suramérica, y por supuesto Centroamérica... los empresarios de la región tienen puesta su brújula en cantidad de destinos. Entre algunas operaciones de alto volumen en la región destaca la adquisición de la empresa de bebidas Harvest Hill Beverage Co., fabricante de marcas como SunnyD, por parte de Castillo Hermanos, por un monto cercano a los US$1.400 millones, en un acuerdo que incluso celebró el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau en noviembre de este año.

Progreso marcó un hito de US$950 millones en el segundo semestre de 2024, al quedarse con Cemex en República Dominicana, que en ese momento incluía dos hornos y tres molinos de cemento, tres plantas de concreto, cuatro canteras, dos terminales marítimas y dos centros de distribución. Esa transacción, la más grande de la firma guatemalteca hasta la fecha, según confirmó su CEO, José Raúl González, en esa oportunidad, le significó a Progreso ingresara su octavo país. Ya en 2019 había comprado a Cemento Interoceánico en Panamá y en 2022, las operaciones de Cemex en Costa Rica y El Salvador. El salvadoreño Grupo Calleja también sorprendió a los mercados al comprar a Grupo Éxito en Colombia, a inicios de 2024, en una OPA que superó los US$1.000 millones. Aunque transcendió que la empresa no recurrió a endeudamiento para financiar la compraventa, del Valle reflexiona que este tipo de maniobras evidencia las nuevas dimensiones a las que escalan los empresarios centroamericanos.

ROL DE LA BANCA INTERNACIONAL

Con miras a expandirse en el mercado de Estados Unidos, la Corporación Multi Inversiones (CMI) anunció que compró una participación mayoritaria en la compañía Del Real Foods, dedicada a la producción y comercialización de comida hispana refrigerada, por un monto que no fue revelado.

Para del Valle, el consolidado de este dinamismo de negocios rememora a la ola de fusiones y adquisiciones de la década de 1990 en Centroamérica, cuando ocurrieron las privatizaciones de rubros como telecomunicaciones o energía eléctrica, en los cuales Citibank jugó un papel relevante.

“Centroamérica no es solo geográficamente importante, cercana al mercado más grande de las Américas que es Estados Unidos, sino afín desde la perspectiva de principios corporativos y eso hace que exista esta ambición de crear oportunidades de nearshoring”,apunta.

La banca internacional como Citi adquiere un rol estratégico en estas corrientes, prosigue, dado el conocimiento de la geografía en los países meta, como Estados Unidos, la capacidad de despliegue operativo en el día adía en dichos mercados y sus fortalezas para atrae rcapital, ya sea en forma de inversión de deuda, o inversión de capital.



EL CAF MIRA HACIA LA REGIÓN

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por su lado, incluye entre sus objetivos estratégicos incrementar su presencia en Centroamérica, sobre todo en el apoyo a empresas. Antonio Silveira, Vicepresidente del Sector Privado del banco multilateral, considera que “ya pasó el primer momento en Centroamérica”, el cual consistió en suscribir a la mayoría de países de la región como miembros y comenzar a operar como financistas para los Estados. El siguiente paso consiste en abrir sus puertas a las corporaciones. “Si hablamos del sector privado , te puedo decir un número grande que estamos usando. Proyectamos que en los próximos cinco años debemos tener una cartera de US$600 millones para el sector privado de Centroamérica”, dice Silveira. El objetivo se enmarca en una regla de gestión de CAF, que procura distribuir su cartera el 80 % en el sector soberano y 20 % en el sector privado. Sin embargo, con la pandemia del covid en 2020 las necesidades de los gobiernos se incrementaron y la proporción de los créditos corporativos se reconfiguró al 9 %. El banco multiltateral trabaja con la mira de recuperar este equilibrio como parte de su gestión de riesgos, detal manera que la cartera crediticia para el tejido empresarial vuelva a ser del 20 % en 2030.

En la región centroamericana ya comenzaron a darlos primeros pasos en ese sentido.

“En Panamá tenemos cartera sector privado, especialmente con la banca privada, esto ya hace años. En El Salvador estamos despegando y en Costa Rica vamos a tener de ahora en adelante una presencia fuerte en el sector privado”, dice Silveira.

El CAF opera como un banco de segundo piso, en alianza con otras instituciones financieras. La multilateral ve potencial en apalancar a segmentos privados como las mypes, el sector agrícola, infraestructura de energía eléctrica, infraestructura, conectividad, multilatinas, venture capital, entre otros.



OPORTUNIDADES DE MERCADO