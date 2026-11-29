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Belli y Allende: dos maestras de la palabra distinguidas con el Premio FIL y el Premio Planeta

Gioconda Belli e Isabel Allende protagonizan el primer fin de semana de la FIL Guadalajara. La escritora nicaragüense recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances por el conjunto de su obra. La chilena presenta su última obra "La hora antes del alba", novela con la que ganó el Premio Planeta.

Por: Revistaeyn.com Gioconda Belli abrió el sábado 28 de noviembre la 40.ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara con un premio a su trayectoria y una invitación a los hombres a leer más libros escritos por mujeres. Un día después, la feria tiene prevista la presentación de "La hora antes del alba", la novela con la que Isabel Allende ganó el Premio Planeta en Barcelona en octubre. Los dos galardones coinciden en Guadalajara: uno reconoce una obra que abarca la poesía, la narrativa y el ensayo, y el otro premia el regreso de Allende a la saga "La casa de los espíritus", con la que debutó en 1982.

Gioconda Belli, primera escritora centroamericana en ganar el Premio FIL

La poeta y novelista nicaragüense es la primera mujer centroamericana en recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, dotado con US$150.000.

El jurado decidió por unanimidad y destacó la manera en que Belli enlaza el cuerpo y el deseo femeninos con la historia política de Nicaragua. Esa relación atraviesa la poesía de "Línea de fuego" y novelas como "La mujer habitada" y "El país de las mujeres". En 2023, Belli recibió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En su discurso de aceptación, titulado "Las patrias de la imaginación", Belli evocó el exilio y defendió la lectura como una forma de entender vidas distintas de la propia. La escritora vive en España y en 2023 fue despojada de la nacionalidad nicaragüense por el Gobierno de Daniel Ortega. Desde el escenario de Guadalajara también pidió recuperar la fraternidad y la civilidad en la vida pública.

Isabel Allende vuelve a la familia Trueba con el Premio Planeta

Allende, de 84 años, recibió el Premio Planeta el 15 de octubre en Barcelona. Presentó su novela bajo el seudónimo de Luz Ventura y con el título provisional "Los que faltan". En su 75.ª edición, el certamen otorgó un millón de euros a la obra ganadora. Cuarenta y cuatro años después de publicar "La casa de los espíritus", Allende recupera aAlba Trueba, nieta de Clara y Esteban. En la nueva novela, Alba vuelve a la casa familiar tras haber sufrido la violencia de la dictadura. Allí, entre el recuerdo de los ausentes y la amenaza de quien fue su captor, intenta rehacer su vida.