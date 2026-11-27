Según el informe, las tendencias de 2025 se han mantenido en el 2026: los balances habrían crecido entre 8% y 9%, los ingresos impulsados por clientes entre 6,5% y 7,5%, y las utilidades entre 9% y 11%. Los márgenes se mantienen estables en torno a 0.9% y la relación entre costos y activos continúa bajando hacia 1,2%.

Antes, los bancos podían seguir las nuevas tecnologías a su propio ritmo, en parte porque sus clientes de mayor edad también tardaban en adoptarlas. Hoy, en cambio, clientes de todas las edades adoptan la IA más rápido que cualquier otra tecnología en la historia, por lo que esta vez no hay período de gracia.

Las estrategias de precisión siguen vigentes, pero ahora requieren una velocidad de ejecución a la par del desarrollo de la IA.

En su más reciente informe sobre la banca global, McKinsey & Company plantea que el "dividendo de la disrupción" de la inteligencia artificial (IA) será para los bancos que se muevan con precisión y velocidad.

Los bancos están acostumbrados al cambio; lo distinto esta vez es el ritmo.

Sin embargo, detrás de estas cifras hay presiones estructurales. El auge de fintechs y neobancos, las tecnologías que diluyen la "lealtad" del cliente y el cambio en su comportamiento amenazan la relación entre las personas y su banco principal .

El sector bancario global cerró el 2025 con resultados récord: utilidades netas por US$1,3 billones, un 7% más que en 2024.

McKinsey identifica tres frentes que marcarán la competitividad de los bancos en los próximos años:

1. Nuevos modelos regionales. La banca no es global, sino regional y local, con variaciones marcadas. Al analizar a los bancos según su grado de desintermediación (el paso del balance a servicios basados en comisiones) y su eficiencia, McKinsey observa una alineación por modelo de negocio que refleja afinidades regionales y culturales tradicionales.

Sobre esa base surge un patrón nuevo: la banca "continental" o transnacional, con plataformas digitales y nuevas fórmulas para ganar escala en regiones con modelos similares.

Un ejemplo es BBVA, que evoluciona hacia un grupo multinacional con presencia en España, México, Sudamérica y Turquía. La banca mayorista es la única línea que sigue siendo global, aunque representa apenas cerca del 11% de los ingresos de la industria.

Detrás de los resultados récord, el informe señala que la primacía del cliente está en riesgo y que el ritmo del cambio tecnológico, impulsado por la IA, supera lo que la mayoría de los bancos está preparada para manejar.

Los bancos deberían sostener la disciplina de riesgo y la resiliencia con una velocidad mucho mayor, algo antes considerado contradictorio. Para ello, McKinsey plantea organizar el desarrollo tecnológico y la innovación. Un solo modelo operativo no puede ofrecer estabilidad y rapidez a la vez: las innovaciones centrales requieren cuidado y control, mientras otra parte del portafolio necesita avanzar al equivalente empresarial de la velocidad de la luz.

2. El dividendo de la disrupción de la IA. Para McKinsey, la economía bancaria podría cambiar en cuestión de trimestres y no de años, a medida que la IA modifica el costo del trabajo, la interacción entre el banco y sus clientes, y la forma en que estos eligen.

La ventaja se construye sobre datos, contexto, criterio, confianza y controles, activos que pueden potenciarse con el uso. La velocidad con que se capitalicen determinará cuánto valor conserva cada banco y, a diferencia de ciclos tecnológicos anteriores, un inicio tardío podría no ofrecer oportunidad de alcanzar a los demás.

La encuesta de McKinsey a 46.000 clientes de banca minorista en los principales mercados confirma que los consumidores avanzan rápido: el conocimiento de las herramientas de IA generativa es casi universal y cerca de una cuarta parte de los clientes ya las usa para sus finanzas.

De los consumidores que recurren a la IA para tareas bancarias, el 74% lo hace mediante ChatGPT, Claude o Gemini, aproximadamente el doble de quienes usan el chatbot de su banco. La transacción sigue llegando al banco, pero la conversación que la moldea ocurre cada vez más en otro lugar.

El informe también advierte que el modelo de control actual se diseñó para personas que ejecutan pasos a velocidad humana, mientras que los agentes de IA operan a velocidad de máquina.

Los bancos que avanzan más rápido han rediseñado su modelo operativo para construir y operar IA agéntica, con metodologías ágiles sin ceremonias, una nueva estructura para organizar a humanos y agentes, nuevos caminos para el talento y el criterio, y una fábrica capaz de construir soluciones de todos los niveles de complejidad.

3. La prima de despliegue de capital. Tras años de expansión del balance antes de la crisis financiera global, la década posterior estuvo marcada por la reducción de riesgos: menos activos, mayores reservas de capital y un capital gestionado como restricción.

Esa etapa funcionó, y la productividad del capital se convirtió en un motor de retornos. El siguiente capítulo será distinto: la regulación, la tecnología y la IA están reconfigurando la economía del capital, producto por producto y mercado por mercado, y la mayoría de los bancos disfrutará de mayores retornos ajustados por riesgo.

Según McKinsey, la ventaja dependerá de dónde se despliega el capital, qué tan productivamente se usa y qué tan rápido actúan los bancos.

Cuatro palancas pueden marcar la diferencia: mejorar la precisión de los activos ponderados por riesgo en los portafolios existentes, incorporar eficiencia de capital en la nueva originación, rotar el capital hacia oportunidades de mayor retorno y usar la IA para ampliar los retornos.

La excelencia en la gestión de capital importa en todos los países. Bajo las mismas reglas y en la misma categoría de producto, los bancos del cuartil superior operan hoy con una densidad de riesgo entre 20% y 50% menor que la mediana, una brecha que equivale a entre 0.2 y 0.8 puntos porcentuales de retorno ajustado por riesgo.

Hacia 2028, mantener simplemente la mezcla actual de portafolio dejaría sin capturar entre 20 y 30 puntos base adicionales de retorno ajustado por riesgo. Solo con los vientos a favor, el retorno sobre el capital (ROE) del sector pasaría de cerca de 13% hoy a entre 14% y 16.5% en 2028, mientras que los bancos que capturen la prima podrían alcanzar entre 15% y 18%.

Para los líderes bancarios, el mensaje de McKinsey es claro: el 2025 fue un año excepcional, pero el entorno de 2026 está en constante movimiento por la IA.

Lo que hagan hoy definirá su posición en un futuro agéntico: ubicarse mejor dentro del ecosistema de la industria, ponerse al día con la adopción de los clientes y construir inteligencia institucional y una infraestructura de controles. Del mismo modo, desplegar el capital con mayor precisión y velocidad será clave para no quedar rezagados frente a quienes capturen la prima.