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Elecciones en España: qué se juega el inversor en estos comicios clave del 29N

Pedro Sánchez adelantó las elecciones tras perder dos votaciones sobre vivienda. Los planes del PSOE, el PP, Vox y Frente Amplio dibujan escenarios distintos para quienes compraron una casa, expandieron su empresa o trasladaron parte de su patrimonio a España.

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com Para la familia centroamericana que compró un piso en Madrid, el empresario que abrió una filial en España o quien trasladó parte de su patrimonio al otro lado del Atlántico, las elecciones de este domingo tienen lecturas distintas. La rentabilidad de un inmueble depende de las reglas de alquiler y de su uso. Una filial está más expuesta a los cambios en la jornada laboral y el impuesto de sociedades. Para una familia con activos en varios países, la residencia fiscal puede pesar tanto como el resultado de la votación. La vivienda atraviesa las tres dimensiones del debate. Fue el detonante del adelanto electoral y es uno de los asuntos que más separan a los candidatos. El Partido Popular (PP) propone derogar la ley estatal de vivienda y ampliar la oferta. El PSOE apuesta por reforzar la regulación y gravar determinados inmuebles de grandes propietarios. Y Vox, pese a plantear rebajas generales de impuestos, propone encarecer fiscalmente las compras de vivienda de los extracomunitarios.

A las 14:00 en la España peninsular, la participación alcanzó el 45,54% en el primer avance del Ministerio del Interior recogido por EFE. Supone 5,06 puntos porcentuales más que el 40,48% registrado a la misma hora en las generales de julio de 2023. Las 61.033 mesas previstas quedaron constituidas y la votación seguía abierta en el momento de ese balance, con incidencias puntuales por el uso del DNI digital. El segundo parte de participación estaba previsto para las 18:30 de Madrid, las 11:30 en los países centroamericanos de UTC−6, las 12:30 en Panamá y las 13:30 en República Dominicana.

España elige a los 350 diputados del Congreso y a 209 senadores. El dato que definirá la formación del Gobierno es la composición del Congreso. La investidura exige 176 votos en la primera votación. En una segunda, 48 horas después, basta con más votos a favor que en contra. La mayoría de los últimos sondeos situaba al PP por delante del PSOE y a Vox como tercera fuerza. El reparto de escaños dirá si Alberto Núñez Feijóo puede formar Gobierno con respaldo de Santiago Abascal o si Pedro Sánchez tiene margen para reunir a Frente Amplio y recuperar los apoyos de fuerzas territoriales.

Por qué Sánchez adelantó las elecciones

El presidente del Gobierno convocó los comicios el 5 de octubre, casi ocho meses antes del calendario previsto. Tres días antes, el Congreso había rechazado dos decretos de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts, que había respaldado la investidura de Sánchez al comienzo de la legislatura. La derrota hizo visible un problema más amplio: el Ejecutivo había transcurrido toda la legislatura sin reunir una mayoría suficiente para sacar adelante unos presupuestos propios y seguía operando con las cuentas de 2023 prorrogadas. Ahora, ante esta consulta democrática a la sociedad: qué proponen los cuatro candidatos: Pedro Sánchez, PSOE. Propone reforzar la oferta pública de vivienda y aplicar un impuesto progresivo sobre inmuebles de grandes propietarios que queden vacíos, se destinen al turismo o se alquilen en condiciones que el programa califica de abusivas. En materia de fiscalidad, elevaría los tipos de las rentas del capital a partir de 50.000 euros hasta alcanzar un marginal del 35% por encima de 300.000 euros. También plantea completar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Programa del PSOE Alberto Núñez Feijóo, PP. Promete derogar la ley estatal de vivienda, eliminar las zonas tensionadas y el índice de referencia de los alquileres, y facilitar la construcción de un millón de viviendas en cuatro años. Propone suprimir el impuesto estatal de solidaridad de las grandes fortunas, ajustar el IRPF a la inflación y reducir las cotizaciones por desempleo a empresas con plantillas más estables que la media de su sector. Santiago Abascal, Vox. Propone rebajar el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades. En vivienda, reserva beneficios para la primera residencia habitual de las familias españolas y plantea una tributación más gravosa para compradores de fuera de la Unión Europea, sin precisar una tasa. Si Feijóo necesita sus votos, esta última medida sería una de las diferencias que un acuerdo tendría que resolver. Ada Colau, Frente Amplio. Propone un recargo del 100 % sobre los impuestos aplicables a compras de vivienda que no se destinen a residencia habitual, incluidas las de no residentes y extracomunitarios. Plantea un tipo mínimo efectivo del 20% en Sociedades para las grandes empresas y una jornada de 37,5 horas como paso hacia las 32 semanales.

Qué puede cambiar para quienes ya invirtieron